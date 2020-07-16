Servidor da Saúde de Colatina morre de Covid- 19 e recebe homenagem

Cortejo, passou pelas principais ruas de Colatina, n Crédito: Heriklis Douglas

Um cortejo que passou pelas principais ruas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, homenageou o servidor da saúde Sidney Cardoso da Silva, 49 anos. Sem a possibilidade de fazer o velório, essa foi a forma que os colegas encontraram para se despedir do funcionário público. Ele faleceu nesta quinta-feira (16), vítima do novo coronavírus.

O cortejo percorreu as principais ruas do Centro. Os servidores da prefeitura seguiram em carreata até o cemitério, no bairro São Vicente.

De acordo com a Prefeitura de Colatina, Sidney era servidor da Secretaria Municipal de Saúde e atuava no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Sidney Cardoso da Silva, 49 anos Crédito: Acervo Pessoal