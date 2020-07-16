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Cortejo

Servidor da Saúde de Colatina morre de Covid- 19 e recebe homenagem

Sidney Cardoso da Silva, 49 anos, morreu nesta quinta-feira (16); amigos e colegas de trabalho organizaram cortejo para despedida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 19:46

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 19:46

Um cortejo, que passou pelas principais ruas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, homenageou o servidor da saúde, Sidney Cardoso da Silva, 49 anos
Cortejo, passou pelas principais ruas de Colatina, n Crédito: Heriklis Douglas
Um cortejo que passou pelas principais ruas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, homenageou o servidor da saúde Sidney Cardoso da Silva, 49 anos. Sem a possibilidade de fazer o velório, essa foi a forma que os colegas encontraram para se despedir do funcionário público. Ele faleceu nesta quinta-feira (16), vítima do novo coronavírus.
O cortejo percorreu as principais ruas do Centro. Os servidores da prefeitura seguiram em carreata até o cemitério, no bairro São Vicente.

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De acordo com a Prefeitura de Colatina, Sidney era servidor da Secretaria Municipal de Saúde e atuava no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
Sidney Cardoso da Silva, 49 anos
Sidney Cardoso da Silva, 49 anos Crédito: Acervo Pessoal
Morador do Bairro Santos Dumont, Sidney era muito querido entre seus amigos e vizinhos. Em nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor e agradeceu pelo trabalho na administração municipal. Fica o agradecimento pelo competente trabalho em sua jornada na Prefeitura de Colatina.

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