Prefeitura de Cachoeiro estuda novas medidas para funcionamento do comércio

Comércio no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul

Desde que Cachoeiro entrou para risco alto e restringiu o funcionamento do comércio, diversos segmentos pressionam o governo para flexibilizar as medidas. A intenção, segundo o município, é criar regras mais adequadas à realidade local. Um plano municipal de convivência das atividades econômicas está sendo elaborado.

Segundo o prefeito Victor Coelho, após a elaboração do documento, ele será apresentado ao MPES, antes de ser encaminhado ao governo estadual, para avaliação. Estamos conversando com o governador Renato Casagrande sobre essa nossa proposta, no sentido de que seja avaliada a possibilidade de permitir que os municípios que têm bons indicadores no combate à pandemia possam criar seus próprios planos e regramentos, mantendo todas as preocupações no âmbito da saúde, mas, também, olhando o lado econômico, afirmou Victor.

A reunião entre representantes da administração municipal, do Ministério Público, do legislativo municipal e empresários aconteceu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, com participantes no local e em videoconferência.

Os promotores de Justiça participantes destacaram a importância da iniciativa do município de dialogar com o MP sobre o tema e se colocaram à disposição para avaliar o plano. Esse plano pode ser uma via interessante para caminharmos ao longo da pandemia, mas precisamos avaliá-lo com cautela, disse a promotora Ana Carolina Serra.