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Coronavírus

Prefeitura de Cachoeiro estuda novas medidas para funcionamento do comércio

Comerciantes pedem medidas mais flexíveis. Reunião aconteceu nesta quinta-feira (16) para elaborar documento que será apresentado ao Estado

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 18:30
Comércio de Cachoeiro abre as portas depois de um mês
Comércio no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estuda uma nova forma para o funcionamento das atividades econômicas do município durante a pandemia do novo coronavírus. Uma reunião para tratar o assunto aconteceu nesta quinta-feira (16) entre o Executivo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a associação comercial da cidade.
Desde que Cachoeiro entrou para risco alto e restringiu o funcionamento do comércio, diversos segmentos pressionam o governo para flexibilizar as medidas. A intenção, segundo o município, é criar regras mais adequadas à realidade local. Um plano municipal de convivência das atividades econômicas está sendo elaborado.
Segundo o prefeito Victor Coelho, após a elaboração do documento, ele será apresentado ao MPES, antes de ser encaminhado ao governo estadual, para avaliação. Estamos conversando com o governador Renato Casagrande sobre essa nossa proposta, no sentido de que seja avaliada a possibilidade de permitir que os municípios que têm bons indicadores no combate à pandemia possam criar seus próprios planos e regramentos, mantendo todas as preocupações no âmbito da saúde, mas, também, olhando o lado econômico, afirmou Victor.

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A reunião entre representantes da administração municipal, do Ministério Público, do legislativo municipal e empresários aconteceu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, com participantes no local e em videoconferência.
Os promotores de Justiça participantes destacaram a importância da iniciativa do município de dialogar com o MP sobre o tema e se colocaram à disposição para avaliar o plano. Esse plano pode ser uma via interessante para caminharmos ao longo da pandemia, mas precisamos avaliá-lo com cautela, disse a promotora Ana Carolina Serra.
Estamos verificando a extrema boa vontade do governo municipal para tentar resolver ou, pelo menos, melhorar a situação do comércio e outras atividades que estão funcionando sob muitas restrições, atualmente. É necessário rever as regras, disse Orlando Novaes Filho, representante da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci).

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