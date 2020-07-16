Prefeito de Água Doce do Norte segue intubado em UTI e quadro é crítico

Paulo Márcio Leite Ribeiro, prefeito de Água Doce do Norte, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Redes Sociais

O prefeito de Água Doce do Norte , no Noroeste do Espírito Santo, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB), segue intubado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Maternidade São José, de Colatina , e seu quadro clínico é considerado delicado. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (16) pelo secretário municipal de Saúde, Nilson Botelho.

O político foi diagnosticado com coronavírus e foi internado no último dia 7 de julho. De acordo com o secretário, Paulo Márcio apresentou uma evolução nos níveis de oxigenação, mas segue com um quadro clínico considerado crítico. "A saturação dele melhorou um pouco, precisamos nos apegar a essas boas notícias, estamos todos torcendo pela recuperação dele", afirmou o secretário. Segundo ele, o prefeito é considerado do grupo de risco, pois já realizava tratamentos cardíacos e pulmonares.

O político foi internado na UTI do Hospital Maternidade São José, em Colatina, desde o último dia 7 de julho. Crédito: Hospital Maternidade São José/ Divulgação

VICE VOLTOU DOS EUA PARA COMANDAR A CIDADE

Por uma semana, o prefeito continuou sob o comando oficial da cidade, mesmo internado, e contando com a coordenação da secretária de Administração, Edilamar Araújo Dias, e dos demais secretários. No último domingo (12), o presidente da Câmara, Rodrigo Gomes (PV), entrou em contato com o vice-prefeito, informando-o sobre a impossibilidade de Paulo Márcio voltar logo ao cargo, devido ao seu estado de saúde. Jacy retornou para a cidade na terça-feira, e após tomar posse no cargo, conversou com vereadores e se reuniu com secretários.

Jacy Donato declarou que conversava com o prefeito e servidores da prefeitura, mesmo morando no exterior. Ao ser questionado por que não abriu mão dos salários ou renunciou ao cargo para deixar o país, ele disse ter agido "dentro da lei" e que se tivesse renunciado, "não poderia assumir o município, caso houvesse necessidade, como agora".