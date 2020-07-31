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Saúde

Aplicativo ajudará a rastrear contatos de infectados com Covid-19

Segundo no Ministério da Saúde, pessoas que estiverem geolocalizadas em um perímetro próximo a outras que informaram estar infectadas receberão alerta

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 15:46
Mulher de máscara facial em casa olhando o celular
A tecnologia, chamada API Exposure Notification, já é usada em outros países Crédito: Freepik
O Ministério da Saúde lança hoje (30) uma atualização para o aplicativo Coronavírus SUS que poderá rastrear e alertar sobre a proximidade e o contato com pessoas infectadas pela Covid-19.
A tecnologia, chamada API Exposure Notification, já é usada em outros países, como Alemanha, Itália e Uruguai, e só será ativada caso o usuário habilite a função notificação de exposição nas configurações do aplicativo.
Segundo nota divulgada pelo Ministério da Saúde, pessoas que estiverem geolocalizadas em um perímetro próximo de outras pessoas que informaram estar infectadas pelo novo coronavírus receberão um alerta. O sistema não identifica o doente, apenas avisa da proximidade de alguém que, voluntariamente, informou estar com diagnóstico positivo para a doença nos últimos 14 dias.
Para se cadastrar como doente, o usuário deve validar o exame com o diagnóstico positivo. Segundo o boletim do ministério, a técnica será uma parte essencial da transição para a vida cotidiana e, ao mesmo tempo, gerencia o risco de novos surtos.
O Ministério da Saúde informa que cerca de 10 milhões de brasileiros possuem o aplicativo instalado nos celulares, e espera que haja um aumento no uso de 30% após a implementação da novidade.
O aplicativo Coronavírus - SUS está disponível para as plataformas Android - na Google Play e para iOS, na App Store.

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