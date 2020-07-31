Após migração de leitos, taxa de ocupação de UTI fica em 72,36% no ES

Até esta quinta-feira (30), o Estado dispunha de 1.465 leitos para a Covid-19 (691 em UTIs e 774 em enfermarias). Nesta sexta, foram remanejados 13 deles para atender pacientes com outras condições clínicas e mais 18 foram bloqueados para manutenção. Agora, estão disponíveis 1.434 exclusivamente para coronavírus, dos quais 673 de terapia intensiva.