Real Noroeste encara o Aquidauanense na fase preliminar da Série D

Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na madrugada desta quarta-feira os confrontos da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Um dos representantes do Espírito Santo, o Real Noroeste vai encarar o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul.

O jogo ida acontece nos dias 02 ou 03 de maio, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. A volta está marcada para os dias 09 ou 10 de maio, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o regulamento da competição, em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Além de Real Noroeste x Aquidauanense, a fase preliminar da Série D tem mais outros três confrontos: Ji-Paraná-RO x Nacional-AM, Baré-RR x Ypiranga-AP e Tocantinópolis x Brasiliense-DF. Os vencedores garantem um lugar em um dos oito grupos da primeira fase.

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