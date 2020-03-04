Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeonato Brasileiro Série D

Real Noroeste encara o Aquidauanense na fase preliminar da Série D

Campeão da Copa ES do ano passado, time de Águia Branca disputa a competição nacional pela primeira vez

Publicado em 04 de Março de 2020 às 00:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 00:50
Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo
A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na madrugada desta quarta-feira os confrontos da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Um dos representantes do Espírito Santo, o Real Noroeste vai encarar o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul.
O jogo ida acontece nos dias 02 ou 03 de maio, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. A volta está marcada para os dias 09 ou 10 de maio, no Mato Grosso do Sul.
De acordo com o regulamento da competição, em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Além de Real Noroeste x Aquidauanense, a fase preliminar da Série D tem mais outros três confrontos: Ji-Paraná-RO x Nacional-AM, Baré-RR x Ypiranga-AP e Tocantinópolis x Brasiliense-DF. Os vencedores garantem um lugar em um dos oito grupos da primeira fase.

Veja Também

Vitória conhece os adversários da primeira fase da Série D

Caso avance, o Real entra no Grupo 5, ao lado de Vitória-ES, Goianésia-GO, União Rondonópolis-MT, Águia Negra-MS, CRAC-GO, Operário-MT e Goiânia-GO.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados