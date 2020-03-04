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Campeonato Brasileiro Série D

Vitória conhece os adversários da primeira fase da Série D

Alvianil está no Grupo 5, junto com clubes do Centro-Oeste

Publicado em 04 de Março de 2020 às 00:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 00:47
Vitória Crédito: Vitor Nicchio
Atual líder e último campeão capixaba, o Vitória-ES é um dos representantes do estado na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. E, na madrugada desta quarta-feira, o Alvianil de Bento Ferreira conheceu os adversários da primeira fase da competição nacional, que tem início previsto para o dia 03 de maio.
De acordo com a publicação da CBF, o Vitória ficou no grupo 5, ao lado de Goianésia-GO, União Rondonópolis-MT, Águia Negra-MS, CRAC-GO, Operário VG e Goiânia-GO, e do vencedor do confronto da fase preliminar entre Real Noroeste x Aquidauanense.
Em 2020, o formato de disputa da primeira fase da Série D sofreu uma mudança. Agora, os 64 clubes foram divididos em 8 grupos, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro melhores classificados, de cada chave, avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2021.

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Real Noroeste encara o Aquidauanense na fase preliminar da Série D

No ano passado, em sua primeira participação, o Vitória-ES avançou para a segunda fase após superar um grupo formado por Caldense, Portuguesa-RJ e Sobradinho. No primeiro mata-mata, o Alvianil eliminou o Brasiliense, mas acabou caindo para o Ituano, após um erro de arbitragem.

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