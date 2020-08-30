Esquiva arrasa adversário no 1º round e se mantém invicto

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O brasileiro Esquiva Falcão conseguiu mais uma vitória em sua carreira profissional ao derrotar o paraense radicado em Manaus (AM) Morramad Araújo no Boxing For You 9, evento disputado neste sábado, em São Paulo (SP).

Agressivo desde o início do combate, o medalhista olímpico derrubou o adversário quatro vezes e o árbitro parou o combate aos 2min12 do primeiro round.

Foi a 27ª vitória de Esquiva Falcão em 27 apresentações, sendo agora 18 pela via rápida. O atleta, que está entre os 10 melhores do mundo na categoria dos médios (até 72,5 kg) lutou no peso combinado dos 78kg.

- Estou bastante satisfeito pelo resultado, mais um nocaute e mais uma luta no Brasil! O meu plano era disputar o cinturão do mundo em 2020, mas atrapalhou por causa da pandemia. Mas quando isso passar quero voltar logo para os Estados Unidos e me preparar para esse oportunidade - comemorou Esquiva Falcão.

O campeão olímpico Robson Conceição alcançou sua 14ª vitória ao derrotar Eduardo Reis por nocaute técnico no segundo round.

Por causa da COVID-19, o Boxing For You fez três fases de testes nos oito atletas que participaram da noite de lutas por meio da HCA – Health Control Assistant.

O evento foi feito sem público e com staff em número reduzido.

- Mesmo com a pandemia e todas a dificuldades impostas, eu consegui dar mais um show e um pouco de alegria nesse momento difícil. Ganhei de um campeão brasileiro e um cara bastante agressivo. Mas estou com fome de título e quero ser campeão mundial, me preparo para qualquer combate - disse Esquiva Falcão.

Após a entrada do ringue ao som de Divisa de Fogo, música gospel favorita do atleta, Esquiva Falcão homenageou Chadwick Boseman, o astro de “Pantera Negra” no cinema, que morreu aos 43 anos vítima de câncer. O boxeador fez o gesto usado pelo norte-americano no filme.

O atleta de 30 anos fez seus treinos físicos e técnicos em Vila Velha (ES), ao lado do irmão Thomas Falcão.

Esquiva Falcão aguarda informações da Top Rank e do manager Sergio Batarelli para definir seu cronograma do segundo semestre de 2020.

O boxeador brasileiro geralmente se prepara nos Estados Unidos com Robert Garcia, mas a pandemia de COVID-19 obrigou a mudança de planos para a luta deste sábado.

- O Esquiva fez o que tinha que fazer. É assim que funciona. Eu nunca vi ele entrar tão agressivo numa luta, acho que foi a pandemia. O primeiro golpe veio para liquidar a fatura”, contou Sergio Batarelli, manager de Esquiva Falcão. ”O adversário era duro, bem mais alto que ele. Estou feliz pelo resultado.

O medalhista olímpico tinha feito sua última exibição em 29 de fevereiro deste ano contra o argentino Jorge Daniel Miranda também no Boxing For You.