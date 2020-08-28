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Futebol Capixaba

Kleber Andrade será liberado para jogos sem público na próxima semana

O secretário de Esportes, Junior Abreu, confirmou que vai publicar nova portaria e o estádio estará disponível para Vitória e Real Noroeste utilizarem na Série D do Brasileiro, se for interesse dos clubes

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 19:45
Estádio Kleber Andrade, que pertence ao governo do Estado
Estádio Kleber Andrade, que pertence ao governo do Estado Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
A Secretaria do Estado de Esportes e Lazer (Sesport) publicará na próxima semana, em conjunto com a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), uma portaria que permite a realização de jogos sem a presença de público no Kleber Andrade, em Cariacica. A informação foi confirmada pelo secretário de Esportes, Junior Abreu, que garantiu que o estádio estará liberado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, se for interesse de Vitória e Real Noroeste, times que representam o Espírito Santo na competição, utilizarem a praça esportiva.
Em março deste ano, os jogos no Kleber Andrade foram cancelados por conta do avanço do coronavírus no Estado.  Nesta sexta-feira (28), porém, uma portaria conjunta da Sesport com a Sesa permitiu a liberação de treinamentos e competições sem público nas praças esportivas do Espírito Santo a partir do dia 1º de setembro. Para que não haja conflito, portanto, Junior Abreu irá revogar a decisão tomada no início da pandemia.
"Para que não haja conflito nas portarias, o Kleber Andrade vai ser liberado também. Ele está condicionado à questão do futebol capixaba que já foi liberado. Fizemos uma proposta, toda a equipe técnica da Sesa analisou e colocaram outros pontos que entendiam ser importantes, o que gerou essa portaria conjunta. É um conjunto de ações que fazem ser possível viabilizar o retorno com toda a segurança que a pandemia requer", disse.
Kleber Andrade será liberado para jogos sem público na próxima semana

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A liberação do estádio acontece também por conta da realização da Série D, mas o secretário garantiu que todos os protocolos de saúde propostos pela Sesa serão cumpridos durante a realização dos eventos.
"Todo o protocolo de saúde é cumprido. Cerca de 80% da portaria fala em protocolo sanitário, porque não podemos brincar com uma pandemia dessas, apesar da melhoria nos números. Ainda temos mortes e temos que nos preocupar com a saúde de nossos atletas",  afirmou o secretário.
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santou (FES) alegou que ainda aguarda a confirmação do calendário da Série D para analisar a possibilidade de disputa de jogos no Kleber Andrade. A federação, porém, analisou como positiva a publicação da portaria e afirmou que trabalha em parceria com a Sesport em prol do futebol capixaba.

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