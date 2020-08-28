Estádio Kleber Andrade, que pertence ao governo do Estado Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

Em março deste ano, os jogos no Kleber Andrade foram cancelados por conta do avanço do coronavírus no Estado . Nesta sexta-feira (28), porém, uma portaria conjunta da Sesport com a Sesa permitiu a liberação de treinamentos e competições sem público nas praças esportivas do Espírito Santo a partir do dia 1º de setembro. Para que não haja conflito, portanto, Junior Abreu irá revogar a decisão tomada no início da pandemia.

"Para que não haja conflito nas portarias, o Kleber Andrade vai ser liberado também. Ele está condicionado à questão do futebol capixaba que já foi liberado. Fizemos uma proposta, toda a equipe técnica da Sesa analisou e colocaram outros pontos que entendiam ser importantes, o que gerou essa portaria conjunta. É um conjunto de ações que fazem ser possível viabilizar o retorno com toda a segurança que a pandemia requer", disse.

Your browser does not support the audio element. Kleber Andrade será liberado para jogos sem público na próxima semana

A liberação do estádio acontece também por conta da realização da Série D, mas o secretário garantiu que todos os protocolos de saúde propostos pela Sesa serão cumpridos durante a realização dos eventos.

"Todo o protocolo de saúde é cumprido. Cerca de 80% da portaria fala em protocolo sanitário, porque não podemos brincar com uma pandemia dessas, apesar da melhoria nos números. Ainda temos mortes e temos que nos preocupar com a saúde de nossos atletas", afirmou o secretário.