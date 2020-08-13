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Futebol Capixaba

Decidido: Capixabão volta a ter bola rolando no dia 25 de novembro

A decisão foi tomada em uma votação entre os clubes classificados para as quartas de final, na reunião por videoconferência realizada na tarde desta quinta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 18:39

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:39

Enfim, os times capixabas já sabem quando voltam a atuar nos gramados capixabas
Enfim, os times capixabas já sabem quando voltam a atuar nos gramados capixabas Crédito: Rafael Chaves/Serra
O Capixabão 2020 retorna em novembro. A decisão foi tomada em uma votação entre os clubes classificados para as quartas de final, na reunião por videoconferência realizada na tarde desta quinta-feira (13). No encontro ficou definido que o mata-mata começa a ser disputado no dia 25 de novembro, com o jogo final acontecendo em 30 de dezembro
Nos próximos dias, a Federação de Futebol (FES) vai divulgar e oficializar as novas datas do Campeonato Capixaba 2020. Quando foi paralisada, em março, a competição estava nas quartas de final com os confrontos: Vitória x Estrela do Norte, Rio Branco de Venda Nova x São Mateus, Real Noroeste x Serra e Desportiva x Rio Branco. 

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De acordo com o regulamento, nas quartas de final, Vitória, Venda Nova, Real e Tiva jogam a segunda e decisiva partida em casa e têm a vantagem do empate na soma dos resultados, por terem se classificado entre os quatro primeiros. 
Na reunião não foram discutidas mudanças na distribuição das vagas para as competições nacionais. O certo, até o momento, é que o futuro campeão garante as vagas na Série D e na Copa do Brasil, ambas em 2021.

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