Decidido: Capixabão volta a ter bola rolando no dia 25 de novembro

Enfim, os times capixabas já sabem quando voltam a atuar nos gramados capixabas Crédito: Rafael Chaves/Serra

O Capixabão 2020 retorna em novembro. A decisão foi tomada em uma votação entre os clubes classificados para as quartas de final, na reunião por videoconferência realizada na tarde desta quinta-feira (13). No encontro ficou definido que o mata-mata começa a ser disputado no dia 25 de novembro, com o jogo final acontecendo em 30 de dezembro.

Nos próximos dias, a Federação de Futebol (FES) vai divulgar e oficializar as novas datas do Campeonato Capixaba 2020. Quando foi paralisada, em março, a competição estava nas quartas de final com os confrontos: Vitória x Estrela do Norte, Rio Branco de Venda Nova x São Mateus, Real Noroeste x Serra e Desportiva x Rio Branco.

De acordo com o regulamento, nas quartas de final, Vitória, Venda Nova, Real e Tiva jogam a segunda e decisiva partida em casa e têm a vantagem do empate na soma dos resultados, por terem se classificado entre os quatro primeiros.