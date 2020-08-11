Times capixabas já têm data para voltarem aos treinos no Estado

A equipe do Vitória já treina por conta da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Nicchio

Os times capixabas que disputam a séries A e B do Campeonato Capixaba serão liberados para voltar suas atividades a partir do dia 26 de setembro. A Portaria n° 159-R, que autoriza o retorno, foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (11), pelo Governo do Estado.

A medida beneficiará Rio Branco de Venda Nova, Desportiva Ferroviária, Rio Branco, Serra, Estrela do Norte e São Mateus, da primeira divisão; e Pinheiros, Vilavelhense, Esse, Capixaba e Sport-ES, que disputam a segunda divisão.

Vitória e Real Noroeste, que também estão na Série A, já estavam liberados para treinar, pois tem compromissos agendados pela Série D do Campeonato Brasileiro, em setembro.

O retorno dos treinos e, consequentemente, das competições vem sendo discutido pelas secretariais estaduais de Esportes e Lazer (Sesport) e Saúde (Sesa) desde julho, após reuniões realizadas pelo secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, com o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira.

A liberação dos treinamentos, no entanto, não tem nenhuma relação com a volta efetiva das competições. Essa questão deve ser acordada entre clubes e Federação, que é responsável por organizar os torneios.

CAUTELA

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, reforçou que todas as atividades feitas pelos clubes deverão seguir um protocolo sanitário rigoroso, feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e analisado pela Sesa.