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Futebol

Meia ex-Palmeiras é o segundo reforço do Vitória para a Série D

João Denoni estava no Mirassol, onde disputou o Campeonato Paulista e a Copa Paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:25

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:25

João Denoni é o segundo reforço do Vitória para a Série D
João Denoni é o segundo reforço do Vitória para a Série D Crédito: Sidney Novo
Depois da chegada do centroavante Anderson Magrão, o Vitória confirmou seu  segundo reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira (10),  meia João Denoni, ex-Palmeiras, que tem 26 anos desembarcou na Capital Capixaba para se apresentar ao Alvianil. 
O atleta, que é natural de São Paulo, estava no Mirassol, onde disputou o Campeonato Paulista e a Copa Paulista, marcando seis gols em 14 jogos, somando os dois últimos anos. Além disso, o jogador teve passagens por Ituano, RB Bragantino, Atlético-GO e Oeste. 
O jogador foi revelado nas categorias de base do Mirassol e do Palmeiras, chegando inclusive a fazer parte do elenco alviverde que foi rebaixado no Brasileirão 2012, e que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2013. Depois disso, João Denoni iniciou uma rotina de empréstimos pelo Palmeiras ao Oeste, Atlético-GO e Ituano, para depois retornar ao Verdão para ser integrado ao elenco. Ao fim do vínculo, o meia seguiu para o RB Bragantino, onde ficou por uma temporada, quase o mesmo período que permaneceu no Mirassol. 
João Denoni é o segundo reforço do Vitória para a Série D
João Denoni é o segundo reforço do Vitória para a Série D Crédito: Soares Futebol 10
Após chegar ao aeroporto, João Denoni seguiu para o Estádio Salvador Costa, onde fará o exame de Covid-19 (teste rápido), com o resultado saindo em cerca de 20 minutos. Com o negativo confirmado, o jogador será encaminhado para a Estância Gileade, em Guarapari, onde o restante do elenco já está treinando nesta pré-temporada.

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