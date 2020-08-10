Meia ex-Palmeiras é o segundo reforço do Vitória para a Série D

O jogador foi revelado nas categorias de base do Mirassol e do Palmeiras, chegando inclusive a fazer parte do elenco alviverde que foi rebaixado no Brasileirão 2012, e que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2013. Depois disso, João Denoni iniciou uma rotina de empréstimos pelo Palmeiras ao Oeste, Atlético-GO e Ituano, para depois retornar ao Verdão para ser integrado ao elenco. Ao fim do vínculo, o meia seguiu para o RB Bragantino, onde ficou por uma temporada, quase o mesmo período que permaneceu no Mirassol.