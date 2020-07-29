Futebol: três funcionários do Vitória-ES testam positivo para Covid-19

Exames foram realizados nesta quarta-feira (29) Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Três funcionários do Vitória Futebol Clube, entre jogadores, comissão técnica e pessoas ligadas ao clube, testaram positivo para a Covid-19 . Os primeiros casos confirmados do novo coronavírus no futebol capixaba foram apontados durante uma bateria de exames realizada nesta quarta-feira (29). A data marca a reapresentação do clube após quatro meses sem atividades presenciais.

De acordo com a nota oficial do clube de Bento Ferreira, os nomes dos profissionais que testaram positivo serão preservados. Conforme protocolo divulgado pelo Vitória, após testarem positivo, os indivíduos devem ser afastados e não poderão viajar para Guarapari, onde o clube retomará os treinamentos na próxima segunda-feira (3).

Os testes realizados pela equipe médica do Vitória são do tipo sorológico, conhecido como teste rápido, que tem como objetivo a identificação de anticorpos da doença, uma reação à infecção.

Os testes sorológicos têm menor sensibilidade que o RT-PCR, segundo especialistas. Isso significa que o teste negativo não exclui a possibilidade, nesse caso, de o atleta ou funcionário ter contraído a doença. Novas testagens devem ser feitas a cada 15 dias, segundo a assessoria do clube.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O Vitória Futebol Clube vem por meio deste informar a sua torcida, patrocinadores e imprensa os resultados dos exames realizados na última quarta-feira (29), no estádio Salvador Costa, para a detecção de casos da COVID-19 no clube.

Três profissionais do alvianil tiveram resultados positivo para a COVID-19 e não viajarão para Guarapari. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário.