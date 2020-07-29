Futebol: três funcionários do Vitória-ES testam positivo para Covid-19

Três funcionários do Vitória Futebol Clube, entre jogadores, comissão técnica e pessoas ligadas ao clube, testaram positivo para a Covid-19. Os primeiros casos confirmados do novo coronavírus no futebol capixaba foram apontados durante uma bateria de exames realizada nesta quarta-feira (29). A data marca a reapresentação do clube após quatro meses sem atividades presenciais.
De acordo com a nota oficial do clube de Bento Ferreira, os nomes dos profissionais que testaram positivo serão preservados. Conforme protocolo divulgado pelo Vitória, após testarem positivo, os indivíduos devem ser afastados e não poderão viajar para Guarapari, onde o clube retomará os treinamentos na próxima segunda-feira (3).
Os testes realizados pela equipe médica do Vitória são do tipo sorológico, conhecido como teste rápido, que tem como objetivo a identificação de anticorpos da doença, uma reação à infecção.
Os testes sorológicos têm menor sensibilidade que o RT-PCR, segundo especialistas. Isso significa que o teste negativo não exclui a possibilidade, nesse caso, de o atleta ou funcionário ter contraído a doença. Novas testagens devem ser feitas a cada 15 dias, segundo a assessoria do clube.
VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:
O Vitória Futebol Clube vem por meio deste informar a sua torcida, patrocinadores e imprensa os resultados dos exames realizados na última quarta-feira (29), no estádio Salvador Costa, para a detecção de casos da COVID-19 no clube.
Três profissionais do alvianil tiveram resultados positivo para a COVID-19 e não viajarão para Guarapari. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário.
Nos próximos dias, o elenco estará treinando em grupos menores, em horários distintos. Contudo, ficam suspensas as refeições conjuntas no refeitório do clube. Os jogadores não poderão permanecer nas dependências do clube fora do horário de treinamento, exceto atletas que estão no departamento médico.