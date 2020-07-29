AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Futebol capixaba

Futebol: três funcionários do Vitória-ES testam positivo para Covid-19

Os primeiros casos confirmados do novo coronavírus no futebol capixaba foram apontados durante uma bateria de exames realizada nesta segunda-feira (29)

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:48
Teste positivo Covid-19
Exames foram realizados nesta quarta-feira (29) Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
Três funcionários do Vitória Futebol Clube, entre jogadores, comissão técnica e pessoas ligadas ao clube, testaram positivo para a Covid-19. Os primeiros casos confirmados do novo coronavírus no futebol capixaba foram apontados durante uma bateria de exames realizada nesta quarta-feira (29). A data marca a reapresentação do clube após quatro meses sem atividades presenciais.
De acordo com a nota oficial do clube de Bento Ferreira, os nomes dos profissionais que testaram positivo serão preservados. Conforme protocolo divulgado pelo Vitória, após testarem positivo, os indivíduos devem ser afastados e não poderão viajar para Guarapari, onde o clube retomará os treinamentos na próxima segunda-feira (3).
Os testes realizados pela equipe médica do Vitória são do tipo sorológico, conhecido como teste rápido, que tem como objetivo a identificação de anticorpos da doença, uma reação à infecção.
Os testes sorológicos têm menor sensibilidade que o RT-PCR, segundo especialistas. Isso significa que o teste negativo não exclui a possibilidade, nesse caso, de o atleta ou funcionário ter contraído a doença. Novas testagens devem ser feitas a cada 15 dias, segundo a assessoria do clube.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O Vitória Futebol Clube vem por meio deste informar a sua torcida, patrocinadores e imprensa os resultados dos exames realizados na última quarta-feira (29), no estádio Salvador Costa, para a detecção de casos da COVID-19 no clube.
Três profissionais do alvianil tiveram resultados positivo para a COVID-19 e não viajarão para Guarapari. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário.
Nos próximos dias, o elenco estará treinando em grupos menores, em horários distintos. Contudo, ficam suspensas as refeições conjuntas no refeitório do clube. Os jogadores não poderão permanecer nas dependências do clube fora do horário de treinamento, exceto atletas que estão no departamento médico.

Veja Também

Vacina da Moderna contra a Covid-19 passa para estágio avançado de testes

França torna obrigatório teste de Covid para viajante do Brasil e 15 países

Saúde diz que não é obrigada a fornecer testes, respiradores e máscaras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Espírito Santo já teve mais de 40 terremotos em 300 anos
Romelu Lukaku da Bélgica, durante a partida entre Bélgica e Irã
Bélgica e Irã empatam nos EUA em jogo com milagres, gol anulado e expulsão
Imagem de destaque
Ciclista cai em quebra-mola e morre atropelado por caminhão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados