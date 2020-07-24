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Secretaria de Esportes sugere datas de volta aos treinos e reinício do Capixabão

A Sesport protocolou junto à Secretaria de Saúde um pedido para liberação dos treinamentos dos clubes a partir do dia 26 de setembro. Séries A e B do Campeonato Capixaba podem estar liberadas a partir de 17 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 19:09

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:09

A disputa pelo tão desejado troféu de campeão do Capixabão começa neste sábado
A disputa pelo tão desejado troféu de campeão do Capixabão pode voltar em outubro Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
As discussões em torno do retorno das atividades do futebol capixaba ganharam mais um capítulo. A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) protocolou junto à Secretaria de Saúde (Sesa) um pedido para liberação dos treinamentos dos clubes de futebol capixaba, a partir do dia 26 de setembro. A solicitação trata também de um possível retorno das competições  Séries A e B do Campeonato Capixaba , a partir do dia 17 de outubro.
As atividades no futebol capixaba estão paralisadas desde o dia 18 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que na última segunda-feira (20), o governo do Estado já liberou o retorno das atividades para Vitória e Real Noroeste, clubes que representam o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, a solicitação da Sesport à Sesa tem o objetivo de permitir a volta aos treinos para as demais equipes do Estado que estão envolvidas nas Séries A e B do Campeonato Capixaba.

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No documento enviado à Sesa estão descritos todos os protocolos sanitários que deverão ser seguidos por clubes e atletas para um retorno seguro das atividades. De acordo com o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, esse encaminhamento à Sesa é determinante para que clubes e federação tenham tempo hábil para reorganizar a volta das competições.
A entrega desse protocolo foi alinhada diretamente com o Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Estado, e é importantíssima para que se estruture essa volta com segurança para atletas, comissão técnica dos clubes e arbitragem. Além disso, sabemos da importância desse retorno para os jogadores, que estão há quatro meses sem atuar, explicou.
Apesar do otimismo, Abreu deixa claro que tudo está sendo pensado com cautela e analisando a recente melhora no enfrentamento a pandemia, principalmente, na redução dos casos de Covid-19 e da ocupação das UTIs. A palavra final para a liberação é da Secretaria da Saúde e serão respeitadas. É importante frisar também que, caso a situação se agrave novamente, tudo pode ser revisto, completou o secretário.

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