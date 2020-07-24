Secretaria de Esportes sugere datas de volta aos treinos e reinício do Capixabão

As discussões em torno do retorno das atividades do futebol capixaba ganharam mais um capítulo. A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) protocolou junto à Secretaria de Saúde (Sesa) um pedido para liberação dos treinamentos dos clubes de futebol capixaba, a partir do dia 26 de setembro. A solicitação trata também de um possível retorno das competições Séries A e B do Campeonato Capixaba , a partir do dia 17 de outubro.
As atividades no futebol capixaba estão paralisadas desde o dia 18 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que na última segunda-feira (20), o governo do Estado já liberou o retorno das atividades para Vitória e Real Noroeste, clubes que representam o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, a solicitação da Sesport à Sesa tem o objetivo de permitir a volta aos treinos para as demais equipes do Estado que estão envolvidas nas Séries A e B do Campeonato Capixaba.
No documento enviado à Sesa estão descritos todos os protocolos sanitários que deverão ser seguidos por clubes e atletas para um retorno seguro das atividades. De acordo com o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, esse encaminhamento à Sesa é determinante para que clubes e federação tenham tempo hábil para reorganizar a volta das competições.
A entrega desse protocolo foi alinhada diretamente com o Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Estado, e é importantíssima para que se estruture essa volta com segurança para atletas, comissão técnica dos clubes e arbitragem. Além disso, sabemos da importância desse retorno para os jogadores, que estão há quatro meses sem atuar, explicou.
Apesar do otimismo, Abreu deixa claro que tudo está sendo pensado com cautela e analisando a recente melhora no enfrentamento a pandemia, principalmente, na redução dos casos de Covid-19 e da ocupação das UTIs. A palavra final para a liberação é da Secretaria da Saúde e serão respeitadas. É importante frisar também que, caso a situação se agrave novamente, tudo pode ser revisto, completou o secretário.