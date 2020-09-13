Real Noroeste vence o Aquidauanense e se garante na fase de grupos da Série D

O Real Noroeste está garantido na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), a equipe capixaba confirmou a vaga após vencer o Aquidauanense-MS por 3 a 1, no Estádio Municipal de Aquidauana, no confronto pela fase preliminar. Essa é a primeira vez que o time da Águia Branca vai disputar essa fase do torneio nacional.
O Real Noroeste entrou em campo podendo até perder por um gol de diferença para garantir a classificação, após vencer pelo mesmo placar o time do Mato Grosso do Sul no jogo de ida, no último domingo (6). Assim como na partida anterior, o Aquidauanense abriu o placar, e viu o time capixaba vencer de virada. Bruno Chaves marcou para o Azulão. Aloísio, duas vezes, e Ailton fizeram para o Real Noroeste.
Com a vaga garantida, o Real Noroeste entra no Grupo A-5 da Série D, onde encontrará o também capixaba Vitória. Além dos dois times do ES, a chave conta ainda com Goianésia-GO, Aparecidense-GO, Goiânia-GO , Águia Negra- MS, Operário VG e União Rondonópolis-MT. Os jogos da fase de grupos começam no próximo fim de semana.
O JOGO
O Real Noroeste viu o adversário começar o jogo em ritmo acelerado. Logo aos 17 minutos, o Aquidauanense abriu o placar. Em contra-ataque rápido, Gabriel entrou na área e chutou cruzado. A bola quicou no gramado irregular e o goleiro Marcelo deu o rebote. Livre, Bruno Chaves finalizou para o fundo das redes: 1 a 0 para o Azulão.
Debaixo de sol forte e tempo muito seco no interior do Mato Grosso do Sul, os donos da casa não conseguiram manter intensidade dos primeiros minutos, e o time capixaba melhorou no jogo. Aos 28 minutos, o Real Noroeste desperdiçou uma boa chance. Jacson ficou de frente para o gol, se atrapalhou e não conseguiu finalizar. O atacante rolou a bola para Igor Santos que chutou para fora, à direita do goleiro Paulo Henrique.
O empate capixaba veio de uma jogada de bola parada. Aos 42 minutos, o meia-atacante Aloísio cobrou falta na barreira, mas pegou o rebote, de primeira, e empatou o jogo: 1 a 1.
Na volta do intervalo, os mandantes não conseguiam repetir o ritmo da primeira etapa. Satisfeito com o resultado, o Real Noroeste também apresentou pouca intensidade.
Em alguns momentos, o time pantaneiro até conseguia ficar com a bola, mas levava pouco perigo ao gol capixaba. Por outro lado, o Real Noroeste ia tentando aproveitar os espaços para contra-ataque.
O jogo voltou a melhorar depois dos 30 minutos da etapa final. Precisando de fazer no mínimo dois gols, o Aquidauanense pressionou o time capixaba, mais foi o Real Noroeste que marcou. Aos 38 minutos, Aloísio recebeu na direita, entrou na área e chuta cruzado, a bola bateu na trave e morreu no fundo das redes. Segundo ele na partida: 2 a 1 para os merengues.
O segundo gol pareceu ter abalado o time mandante. Um minuto depois, o Real Noroeste fechou a conta e carimbou a classificação. Ailton roubou a bola no meio de campo, avançou pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado fazendo 3 a 1 para o time do Espírito Santo.
FICHA DO JOGO
- Aquidauanense 1 x 3 Real Noroeste
Campeonato Brasileiro Série D 2020 (Fase Preliminar - Jogo de Volta)
Local: Estádio Noroeste (Aquidauana-MS)
Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)
Aquidauanense: Paulo Henrique; Hudson, Douglas, Ilgner e Gabriel; Kaio, Luciano, Matheuzinho e Bruno Chaves; João Pedro e Gabriel Silva. Técnico: Mauro Marino.
Real Noroeste: Marcelo; Gerônimo (Jhonatan), Matheus Castelo, Alysson (Bruno) e Wendel; Leandro Assis, Gabriel Jordan (Ailton), Igor Santos (Mael) e Aloísio; Jacson (Wesley) e Jussimar. Técnico: Duzinho Reis.
Gols: Bruno Chaves (AQU) aos 19min e Aloísio (RNO) aos 43min do 1º tempo. Aloísio (RNO) aos 39min e Ailton (RNO) aos 40min do 2º tempo.