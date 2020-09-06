Real Noroeste bate o Aquidauanense e fica perto da fase de grupos da Série D

De uma forma surpreendente, contando com dois gols contra do adversário, o Real Noroeste conseguiu vencer o Aquidauanense-MS por 3 a 1, no jogo da ida da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na tarde deste domingo (06), no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Os Merengues Capixabas saíram atrás no placar, com um gol de Kaio para os sul-mato-grossenses, aos 26 minutos. Porém, logo depois, aos 30, veio o empate com um gol contra de Endrick, que tentou cortar um cruzamento e balançou a própria rede.
No 2º tempo veio a chance da virada, após Aloísio ser derrubado na área. Porém, o próprio Aloísio cobrou o pênalti na trave, aos 11 minutos. Eis que a sina de falhas do Aquidauanense ocorreu mais uma vez, com o zagueiro Rodrigo, que cortou mal um cruzamento rasteiro e fez outro gol contra. No fim, o atacante Peixoto aproveitou rebote do goleiro Paulo Henrique.
JOGO DE VOLTA
O segundo e decisivo jogo acontece no próximo domingo (13), às 16h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O Real Noroeste pode perder por um gol de diferença que ainda se classifica para a fase seguinte. Em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Quem avançar no confronto entre Real Noroeste e Aquidauanense vai ingressar no Grupo 5 ao lado de Águia Negra, Aparecidense, Goianésia, Goiânia, Operário VG, União Rondonópolis e Vitória.
FICHA DO JOGO
- Real Noroeste 3 x 1 Aquidauanense
Local: Rochão (Águia Branca)
Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Real Noroeste: Marcelo; Gerônimo, Matheus Castelo, Alysson e Wendel; Leandro Assis (Peixoto), Gabriel Jordan, Mael (Jacson) e Igor Santos; Jussimar e Santiago López (Aloísio). Técnico: Duzinho Reis
Aquidauanense: Paulo Henrique; Hudson, Rodrigo, Ilgner e Gabriel; Douglas (Wisleyan), Matheus Luciano, Kaio e Bruno Chaves; João Pedro e Endrick (Kerman). Técnico: Mauro Marino
Gols: Kaio (AQU), aos 25; e Endrick (AQU)(contra), aos 30 minutos do 1º tempo. Rodrigo (contra) (AQU), aos 24; e Peixoto (RNO), aos 31 minutos do 2º tempo.