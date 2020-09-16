Foto do carateca Bruno Conde representa o ES em concurso internacional

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¿Cuál será la mejor foto del continente?? Te presentamos la foto que representa a Brasil @cbdu ?? Cada like suma 1 puntos?? Cada vez que lo compartes suma 5 puntos? ¿Qué estás esperando?? Vota a tu país y comenta tu bandera! What is the best photo of the continent?? We present you the photo that represent Brazil @cbdu ?? Every like is 1 point?? Everytime you share it is 5 points? What are you waiting for?? Vote your country and comment your flag!