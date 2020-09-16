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Esporte

Foto do carateca Bruno Conde representa o ES em concurso internacional

Imagem do atleta capixaba concorre ao prêmio de melhor foto do esporte universitário da América

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 18:12
Esta imagem do carateca capixaba Bruno Conde está na disputa para ser a melhor foto do esporte universitário das Américas
Esta imagem do carateca capixaba Bruno Conde está na disputa para ser a melhor foto do esporte universitário das América Crédito: CBDU/Divulgação
Um dos principais caratecas do Espírito Santo, Bruno Conde espera fazer bonito em mais uma disputa. Entretanto, desta vez não vai encarar um adversário no tatame. O atleta capixaba pode ter sua foto reconhecida como a melhor imagem do esporte universitário na América.
Após sua foto ser escolhida como a melhor do esporte universitário no Brasil, em uma disputa da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), chegou a vez de buscar a conquista a nível continental no concurso que é realizado pela FISU América, organização máxima do esporte universitário nas América.

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Na foto que concorre ao prêmio, Bruno disputava os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Evento que foi realizado em outubro de 2019, em Salvador-BA. Na competição, o capixaba se sagrou campeão nas modalidades kata e kumite.
Para ajudar o capixaba a chegar nessa conquista é muito fácil. O concurso é aberto e basta votar no Facebook ou no Instagram da Fisu America. Cada curtida vale um ponto e cada compartilhamento equivale a cinco pontos. A votação estará disponível até o próximo domingo (20).
Bruno e sua família estão fazendo campanha nas redes sociais e a imagem já tem muitas interações. A foto do capixaba está concorrendo com outras 15. A imagem campeã será utilizada pela FISU na comemoração do Dia Internacional do Esporte Universitário.

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