Foto do carateca Bruno Conde representa o ES em concurso internacional

Um dos principais caratecas do Espírito Santo, Bruno Conde espera fazer bonito em mais uma disputa. Entretanto, desta vez não vai encarar um adversário no tatame. O atleta capixaba pode ter sua foto reconhecida como a melhor imagem do esporte universitário na América.
Após sua foto ser escolhida como a melhor do esporte universitário no Brasil, em uma disputa da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), chegou a vez de buscar a conquista a nível continental no concurso que é realizado pela FISU América, organização máxima do esporte universitário nas América.
Na foto que concorre ao prêmio, Bruno disputava os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Evento que foi realizado em outubro de 2019, em Salvador-BA. Na competição, o capixaba se sagrou campeão nas modalidades kata e kumite.
Bruno e sua família estão fazendo campanha nas redes sociais e a imagem já tem muitas interações. A foto do capixaba está concorrendo com outras 15. A imagem campeã será utilizada pela FISU na comemoração do Dia Internacional do Esporte Universitário.