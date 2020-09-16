Fora da lista de clubes formadores, Real Noroeste age para recuperar documento

Real Noroeste mantém as categorias de base, mas hoje está sem o Certificado de Clube Formador Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste

Na última semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista das equipes que possuem o Certificado de Clube Formador (CCF) no ano de 2020, e o Real Noroeste não apareceu no catálogo das equipes detentoras do documento. O time era o único no Espírito Santo que possuía o documento. Agora, os dirigentes buscam a regulamentação para a renovação do certificado.

O Real Noroeste era detentor do documento desde 2015, e a cada dois anos o clube passa por um processo de renovação, em que é necessário a apresentação de diversos documentos à CBF. O certificado tem como objetivo atestar um padrão nos centros de treinamento, nos departamentos de base e também garantir aos clubes porcentagem financeira em caso de venda ou transferências internacionais de atletas formados por eles. A atualização da lista feita pela CBF não constou o nome do Real, reconhecido por seu trabalho de base, principalmente pelo caso do Richarlison, atacante do Everton, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, formado pelos Merengues Capixabas.

O presidente do clube, Fláris Olímpio da Rocha, explicou que o fato se deu por conta de problemas de antigos atletas da base que ainda constam no Boletim Informativo Diário (BID) do clube. "Está faltando alguns documentos que eles pediram. Esses documentos são coisas que precisam ser regulamentadas, de atletas que já saíram do time e ainda constam no BID do clube que esse atleta é de base. Só que eles não são mais do Real Noroeste. Teremos que fazer uma peneirada nesses jogadores que não estão mais no clube para enviar a CBF um arquivo explicando o porquê da não documentação desses atletas, e solicitar a retirada deles do nosso BID", afirmou.

Questionado sobre os jogadores que o clube terá que regulamentar o presidente não soube informar um número exato, mas garantiu que a questão já está sendo resolvida. "Eu creio que isso será resolvido em breve, só que envolve o clube, a FES (Federação de Futebol do Espirito Santo) e a CBF. A nossa parte está sendo feita e com certeza as outras também serão. Roda muito menino aqui (Águia Branca) então não tenho como te dizer nem nomes e nem um número exato", finalizou.

PROCESSO DE RENOVAÇÃO

Indagado sobre como a FES pode auxiliar o Real Noroeste no processo de renovação do certificado de clube formador, o diretor-executivo da entidade, Raphael Penitente explicou todo o processo para obtenção e/ou renovação do certificado.

"O clube nos encaminha a documentação, a gente analisa os documentos e os repassa para a CBF. Caso tenha alguma pendência a CBF nos informa, a gente avisa o clube, que corre atrás para resolver. Com todos os problemas solucionados, a CBF dá o aval final e emite o certificado de clube formador. O Real Noroeste está nesse processo de renovação do certificado", afirmou.

REQUISITOS PARA TER O CERTIFICADO