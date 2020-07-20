Com gol de Richarlison, Everton vence o Sheffield pelo Inglês

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Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton venceu o Sheffield United por 1 a 0. Richarlison marcou o único gol da partida e acabou com qualquer chance de Europa League do adversário.

CAMPANHA EXCELENTEO Sheffield fez uma temporada excelente. Recém-subido da segunda divisão, ainda disputava uma vaga na Europa League do próximo ano, mas com a derrota para o Everton, não conseguirá mais se classificar.

BRASILEIRO SALVOURicharlison marcou mais uma vez. Após falta cobrada por Sigurdsson, o atacante brasileiro subiu e completou de cabeça no contrapé do goleiro. É a melhor temporada em número de gols do brasileiro. Ele balançou as redes 15 vezes, sendo 13 na Premier League.

CABEÇA NA PRÓXIMA TEMPORADAO Everton já começa a pensar na próxima temporada. Apenas cumprindo tabela e com a melhora com Ancelotti, os Toffees esperam que 20/21 seja mais calmo.