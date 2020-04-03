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Richarlison retira apoio ao ex-BBB Prior após saber de acusações de estupro

O atacante capixaba não escondeu a torcida pelo brother no BBB20, mas afirmou que violência contra a mulher é algo abominável e para isso ele não passa pano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 18:55

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 18:55

Richarlison está na segunda temporada pelo Everton e é titular absoluto
Richarlison está na segunda temporada pelo Everton e é titular absoluto Crédito: Anthony Mcardle/Eveton FC
Um dos jogadores de futebol mais empolgado com a edição do BBB 20, o atacante Richarlison se manifestou nas redes sociais após ficar sabendo das acusações de estupro ao agora ex-BBB Felipe Prior. O jogador chegou a prometer um sorteio de uma camisa do Everton para engajar o público a votar pela permanência do arquiteto na casa mais vigiada do Brasil. Entretanto, o capixaba vê violência a mulher como algo abominável.
Como as principais competições de futebol estão paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, Richarlison, que é atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira está isolado em sua casa, em Liverpool, esperando tudo passar para retomar sua rotina normal.

Entenda as acusações a Felipe Prior 

Felipe Prior pode ser chamado de um dos participantes mais polêmicos do "BBB 20". Ele foi eliminado do reality da Globo em um paredão histórico, com mais de 1 bilhão de votos. Agora, de acordo com informações exclusivas obtidas pela revista Marie Claire, o ex-brother é acusado por duas mulheres de estupro e por uma terceira de tentativa de estrupo.
O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior
O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
As três apresentaram denúncia no Fórum Central Criminal neste ano e são representadas pelas advogadas Maira Pinheiro e Juliana de Almeida Valente. Os episódios criminosos teriam acontecido entre 2014 e 2018 envolvendo, até, momentos em que ele estava na InterFAU - jogos promovidos entre alunos de Arquitetura de algumas faculdades do Brasil.
Segundo a Marie Claire, procurado pela reportagem, Felipe Antoniazzi Prior não quis se posicionar, depois de sua assessoria negar os fatos.

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