Richarlison retira apoio ao ex-BBB Prior após saber de acusações de estupro

Richarlison está na segunda temporada pelo Everton e é titular absoluto Crédito: Anthony Mcardle/Eveton FC

Um dos jogadores de futebol mais empolgado com a edição do BBB 20, o atacante Richarlison se manifestou nas redes sociais após ficar sabendo das acusações de estupro ao agora ex-BBB Felipe Prior. O jogador chegou a prometer um sorteio de uma camisa do Everton para engajar o público a votar pela permanência do arquiteto na casa mais vigiada do Brasil. Entretanto, o capixaba vê violência a mulher como algo abominável.

Se isso que foi dito sobre o Prior na matéria se confirmar, na humildade, peço desculpas e retiro o apoio que dei a ele nessa última semana no jogo, ainda que não soubesse dessas acusações, igual a todos vocês. Espero que tudo se esclareça logo!



Fiquem bem! É noix — Richarlison Andrade (@richarlison97) April 3, 2020

Como as principais competições de futebol estão paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, Richarlison, que é atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira está isolado em sua casa, em Liverpool, esperando tudo passar para retomar sua rotina normal.

Entenda as acusações a Felipe Prior

Felipe Prior pode ser chamado de um dos participantes mais polêmicos do "BBB 20". Ele foi eliminado do reality da Globo em um paredão histórico, com mais de 1 bilhão de votos. Agora, de acordo com informações exclusivas obtidas pela revista Marie Claire, o ex-brother é acusado por duas mulheres de estupro e por uma terceira de tentativa de estrupo.

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior

As três apresentaram denúncia no Fórum Central Criminal neste ano e são representadas pelas advogadas Maira Pinheiro e Juliana de Almeida Valente. Os episódios criminosos teriam acontecido entre 2014 e 2018 envolvendo, até, momentos em que ele estava na InterFAU - jogos promovidos entre alunos de Arquitetura de algumas faculdades do Brasil.