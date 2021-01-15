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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.474 mortes e passa de 273 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 24 mortes e 1.990 novos casos de coronavírus em 24 horas

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:59

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:59
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 24 mortes e 1.990 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta sexta-feira (15). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.474 mortes provocadas pela doença e 273.031 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 36.513 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (33.730), Vitória (31.042) e Cariacica (22.444).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.589 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.015.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a  254.434. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 831 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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