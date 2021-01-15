Coronavírus: ES registra 5.474 mortes e passa de 273 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay

O Espírito Santo registrou mais 24 mortes e 1.990 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), divulgados na tarde desta sexta-feira (15). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.474 mortes provocadas pela doença e 273.031 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 36.513 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (33.730), Vitória (31.042) e Cariacica (22.444).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.589 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.015.