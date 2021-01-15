"Acreditamos que todos os estados receberão a Coronavac", diz secretário

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário Luiz Carlos Reblin durante entrevista coletiva Crédito: Sesa | Divulgação

A vacina contra o coronavírus produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo , em parceria com o laboratório chinês Sinovac, deve ser distribuída para todos os estados brasileiros nos próximos dias. Essa é a expectativa do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (15).

"Temos a expectativa de que ambas (Coronavac e vacina da Oxford) serão aprovadas. Acreditamos que ao longo dos próximos dias, todos os Estados vão receber, pelo menos, as 6 milhões de doses já disponíveis da Coronavac. Aguardamos a devida importação de 2 milhões de doses (da vacinas AstraZeneca/Oxford) que estão vindo da Índia para poder incorporar a esses 6 milhões", disse Nésio.

497 SALAS DE VACINAÇÃO DISPONÍVEIS NO ES

“Já temos estoque de mais de 1,7 milhão de seringas. Nos municípios, são aproximadamente 780 mil. O Estado tem condições plenas de iniciar a vacinação neste mês, ao longo de fevereiro. Amanhã (sábado), vamos receber a primeira remessa de 1,5 milhão de seringas exclusivas para a vacinação de Covid. Até o final do mês, vamos receber até 4,5 milhões”, informou.

Nésio alerta que a aplicação do imunizante não pode gerar “falsa sensação de segurança, de que a pandemia acabou. Quando a primeira dose for aplicada, ainda serão necessárias diversas semanas para que a imunidade seja desenvolvida nesses indivíduos”, alerta.

Ele acredita que o processo iniciado em janeiro deverá provocar uma repercussão de ampla imunidade coletiva no país ao longo de pelo menos seis meses. “O início da vacinação agora no mês de janeiro não deverá afetar o comportamento da segunda expansão de casos neste mês e em fevereiro. A segunda expansão da doença será enfrentada com as mesmas condições que enfrentamento a primeira expansão, com ausência de tratamento específico e sem vacina disponibilizada em massa para a população”, observou.

Por isso, o secretário pediu que os capixabas mantenham as medidas de prevenção, como uso de máscara, mesmo após o início da vacinação. O alerta também foi reforçado pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.