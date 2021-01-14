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Covid-19

Estados começam a receber lotes de vacina na segunda-feira (18), diz Pazuello

O ministro da Saúde repetiu aos presentes que 8 milhões de doses de vacinas devem estar disponíveis em janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:02

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:02

Alguns países já iniciaram a vacinação contra a Covid-19
A Anvisa decidirá no domingo (17), se libera ou não o uso emergencial dos imunizantes contra a Covid-19 Crédito: Freepik
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou a prefeitos, em reunião nesta quinta-feira (14), que a vacinação contra a Covid-19 deve começar no próximo dia 20. A data já era apontada pelo governo federal como o cenário "mais otimista" para abrir a campanha de imunização. Pazuello participa de reunião com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Mais de 130 chefes de municípios acompanham virtualmente a discussão.
O ministro repetiu aos presentes que 8 milhões de doses de vacinas devem estar disponíveis em janeiro, sendo 2 milhões do modelo de Oxford/AstraZeneca e 6 milhões da Coronavac. Estes imunizantes serão entregues no Brasil pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, respectivamente.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidirá no domingo (17), se libera ou não o uso emergencial destes dois imunizantes. Após este aval, as doses poderiam ser aplicadas na população.
Pazuello disse aos prefeitos que as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca devem chegar aos Estados na segunda-feira (18). Um avião sairá na noite desta quinta-feira (14), do Brasil para buscar as doses na Índia. A previsão de retorno é no próximo sábado, dia 16. Antes do aval da Anvisa, porém, as doses devem ficar sob cuidados da Fiocruz.
Há uma disputa entre os governos federal e de São Paulo pela "primeira foto" da vacinação no Brasil. O ministério planeja realizar um evento no Palácio do Planalto para começar a campanha. A ideia era realizar o evento no dia 19. Bolsonaro já disse que não irá se vacinar contra a Covid-19. Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na quarta-feira (13), que quer abrir a vacinação no seu Estado imediatamente após a decisão da Anvisa.

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