Enem: grupo de risco poderá entrar no local de prova a partir de 11h15

Pessoas do grupo de risco da Covid-19 poderão entrar nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) às 11h15, ou seja, 15 minutos antes da abertura dos portões. A informação foi divulgada pela Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) durante coletiva de imprensa sobre a Operação Enem nesta sexta-feira (15) e foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
O Inep informou que a decisão foi tomada pelo consórcio aplicador do Enem, ou seja, o grupo formado por fiscais de sala, certificadores do instituto, dentre outros representantes. Fazem parte do grupo de risco pessoas com comorbidades (diabetes hipertensão, obesidade), grávidas, além de idosos, que têm mais chances de desenvolver uma forma mais grave da Covid-19.
Visando evitar aglomerações nas entradas dos locais de prova para conter a transmissão do coronavírus entre os estudantes, o Inep já havia adiantado a abertura dos portões para as 11h30. A prova começa a ser aplicada às 13h, ou seja, os participantes fora de grupo de risco terão 1h30 para chegarem até as salas de aplicação do exame.
A prova impressa do Enem começará a ser realizada neste domingo (17) e terá o segundo dia de aplicação no outro domingo (24). Entre as obrigações do estudante, estão usar máscara para impedir o contágio por Covid-19, levar para o local de prova caneta de tinta preta e documento de identificação.
REGRAS GERAIS
Data da prova:
- Impressa: 17/01 (domingo) e 24/01 (domingo)
- Digital: 31/01 (domingo) e 07/02 (domingo)
Horários:
- Abertura dos portões: 11h30 (pessoas do grupo de risco poderão entrar a partir das 11h15).
- Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.
- Início das provas: 13h30.
O que levar no dia da prova:
- Documento de identificação com foto válido: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.
- Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.
- Máscara: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água.
- Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.
Local de prova:
- O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.
- O Cartão de Confirmação dos participantes que optaram por realizar a versão digital do exame estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. Vale lembrar que as provas não serão feitas em casa. Os candidatos que fizeram a opção por esse método de avaliação terão que se deslocar até os locais da prova, que são laboratórios de informática previamente selecionados pelo Inep.
Tempo de prova:
- No primeiro dia do exame, a aplicação da prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.
- No segundo dia, a duração será de 5h, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.