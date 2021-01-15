Terminais da Grande Vitória terão reforço de ônibus nos dias do Enem

Depois da publicação desta matéria, a Ceturb enviou à reportagem uma atualização das informações, definindo o número de coletivos extras que estarão disponíveis. O texto foi atualizado.

A Ceturb alegou que, a exemplo dos anos anteriores, os alunos costumam fazer a prova em locais próximos de suas casas, mas, mesmo assim, a companhia decidiu incrementar a frota de coletivos nos terminais para o caso de haver um aumento na demanda. A empresa confirmou, também, que todos os terminais da Grande Vitória receberão ônibus extras.