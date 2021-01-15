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Grande Vitória

Terminais da Grande Vitória terão reforço de ônibus nos dias do Enem

A Ceturb afirmou que irá incrementar a frota nos terminais nos dois próximos domingos (17 e 24), com 29 ônibus extras, mas não especificou quais linhas serão reforçadas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jan 2021 às 02:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 02:00

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Ônibus do sistema Transcol
Frota de ônibus nos terminais da Grande Vitória será aumentada nos dias de Enem Crédito: Carlos Alberto Silva
Terminais da Grande Vitória terão reforço de ônibus nos dias do Enem

Atualização

15/01/2021 - 10:50
Depois da publicação desta matéria, a Ceturb enviou à reportagem uma atualização das informações, definindo o número de coletivos extras que estarão disponíveis. O texto foi atualizado.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) irá aumentar a quantidade de ônibus do Sistema Transcol disponíveis nos terminais da Grande Vitória durante os dias de provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previstos para os domingos: 17 e  24 de janeiro. A companhia informou que serão 29 veículos extras, mas não especificou quais linhas receberão o acréscimo de coletivos.
A Ceturb alegou que, a exemplo dos anos anteriores, os alunos costumam fazer a prova em locais próximos de suas casas, mas, mesmo assim, a companhia decidiu incrementar a frota de coletivos nos terminais para o caso de haver um aumento na demanda. A empresa confirmou, também, que todos os terminais da Grande Vitória receberão ônibus extras.

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A abertura dos portões nos locais de prova neste ano será às 11h30 e fica proibida a entrada de nenhum outro estudante depois das 13h. Portanto, é recomendado que os vestibulandos saiam cedo de casa e cheguem com antecedência aos lugares onde realizarão o exame.
A prova impressa do Enem começará a ser realizada neste domingo (17) e terá o segundo dia de aplicação no outro domingo (24). Entre as obrigações do estudante, estão usar máscara para impedir o contágio por Covid-19, levar para o local de prova caneta de tinta preta e documento de identificação. 

REGRAS GERAIS DO ENEM

Data da prova:
  • Impressa: 17/01 (domingo) e 24/01 (domingo)
  • Digital: 31/01 (domingo) e 07/02 (domingo)
Horários:
  • Abertura dos portões: 11h30.
  • Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.
  • Início das provas: 13h30.
Candidata consegue entrar no último instante para a prova do Enem 2019
Candidata conseguiu entrar no último instante para a prova do Enem 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
O que levar no dia da prova:
  • Documento de identificação com foto válido: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.
  • Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.
  • Máscara: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água.
  • Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.
Local de prova:
  • O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.
  • O Cartão de Confirmação dos participantes que optaram por realizar a versão digital do exame estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. Vale lembrar que as provas não serão feitas em casa. Os candidatos que fizeram a opção por esse método de avaliação terão que se deslocar até os locais da prova, que são laboratórios de informática previamente selecionados pelo Inep.
Tempo de prova:
  • No primeiro dia do exame, a aplicação da prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.
  • No segundo dia, a duração será de 5h, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.

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