Enem 2020: professores do ES dão dicas de estudo para a reta final

As provas do Enem 2020 serão realizadas em janeiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com ou sem pandemia, vai ter Enem 2020. E faltando menos de um mês para as provas, muitos estudantes estão desorientados sobre a rotina de estudos enquanto tentam revisar o que conseguiram aprender durante um ano letivo tão atípico.

E para ajudar nessa trajetória até o dia do exame, a reportagem de A Gazeta conversou com coordenadores de cursinhos preparatórios e professores. Eles dão dicas preciosas para o aluno encarar o exame com mais confiança. Confira!

EXERCÍCIO E MAIS EXERCÍCIO

O tempo é curto e o conteúdo é grande. Para evitar gastar muitas horas com o que você já sabe e só precisa relembrar, a dica é fazer exercícios das provas dos anos anteriores.

"Sugiro buscar as questões dos anos anteriores que estão disponíveis no site do INEP, onde também estão disponibilizados os gabaritos. Desse modo, você reconhece a prova e as características, além de rever o conteúdo", descreveu Fabrício Vicente, coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista de Colatina.

As apostilas e os livros deveriam ter sido usados ao longo do ano. Agora o momento é de revisar. "O instrumento mais importante são as anotações que o aluno fez durante as aulas. O professor coloca ali no quadro a informação e o conceito. Como temos pouco tempo, o ideal seria revisar as informações repassadas. Quando surge um problema ou dúvida, ai se recorre às apostilas. Foque nos temas. Saber sobre e não decorar", pontuou o professor de História da Escola Monteiro, Márcio Vaccari.

REDAÇÃO TODO DIA

A prática diária de redação colabora para que o texto seja feito em menor tempo e também para atender todos os requisitos necessários para uma boa nota, como argumentação, problemática e sugestão de solução.

O professor Lúcio Manga, que atua na Escola Monteiro e no Leonardo da Vinci, diz que a produção diária de redações pode ajudar o aluno com os temas atuais e a desenvolver o raciocínio. As redações nota mil, disponíveis na internet, também podem ajudar. "É preciso comparar, ter senso crítico, ver se a redação produzida está compatível com a pesquisada na internet, se o texto tem uma estrutura adequada", acrescenta.

TREINAMENTO DE MÁSCARA

As provas do Enem são quase maratonas. Com duração máxima de cinco horas cada uma, os alunos possivelmente terão que enfrentar momentos dificeis. "Não dá para se estressar. O Enem é quase uma prova de resistência, em pleno verão, com salas sem ar-condicionado devido à pandemia. Vai ser janela aberta, muito sol e uma cadeira que não é da sua casa, confortável. Chegar cansado já prejudica o aluno", completou Luciano Fonseca, professor de Matemática do Salesiano.

Uma boa dica de James Scandian, diretor pedagógico do pré-vestibular do Centro de Ensino UP, é ficar de máscara durante os exercícios. "Ao resolver provas de edições anteriores, é bom monitorar o tempo e fazer uso de máscara. Serão cinco horas de prova com máscara em um calor de janeiro, por isso até o treinamento pode ser feito com elas", pontua.

Ceia de Natal Crédito: Free Images

VOU TER NATAL E ANO-NOVO?

Vai sim! As festividades de fim de ano podem ser curtidas, desde que com moderação. "Não junte os dois feriados. Pode aproveitar dois dias do Natal, 24 e 25, e dia 26 já acorda e foca nos estudos. O mesmo no Ano-Novo. Se você tem um objetivo, qualquer tempinho vai ser útil", orienta o professor Luciano Fonseca.

O nome desse tempinho de hoje até o dia da prova chama-se disciplina. "A disciplina é essencial para conseguir estudar ao máximo, levar conhecimento para dentro de você. Um pouco de descanso, uma praia ou atividade física, mas que consiga aproveitar o tempo para estudar e absorver o máximo de conteúdo possível. Não dá para perder tempo mais. Outra alternativa é usar como estratégia a TRI", destaca Ricardo Trazzi, coordenador do Projeto Universidade Para Todos (Pupt).

TRI é a Teoria de Resposta ao Item, sistema que valoriza a coerência no desempenho do candidato. Se o inscrito na prova acerta as questões mais difíceis, mas erra as classificadas como menos complexas, na pontuação considera-se que ele possivelmente acertou no "chute". Isso pode fazer com que o aluno tenha uma nota menor do que de um candidato que acertou as fáceis, mas errou as mais difíceis.

ATENÇÃO PARA O ENUNCIADO

Reúna documentos, canetas, água e mais de uma máscara. Nos dias do exame, saia bem cedo de casa e chegue no local com antecedência. Ao receber a prova, leia as questões com calma e concentração.

"Quando começar, sempre preste atenção no texto da questão. Aquilo que o texto transmite para você. Às vezes, respondemos algo que não foi perguntado. O estilo de prova do Enem não é de pegadinha, mas já aconteceu de algumas questões serem capciosas, como uma informação dada na questão para sugerir a resposta", observa Jorge Botti, professor de Química do Centro Educacional UP.

O que não vale no Enem é desistir de buscar conhecimento. "Várias pessoas tiveram limitações esse ano, mas esta prova não deixa de ser uma possibilidade de obter um bom resultado", lembra Márcio Vaccari.

CALENDÁRIO ENEM 2020