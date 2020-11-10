Como o estudante deve se preparar para esta edição do Enem?

Prova presencial será nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A quarentena durou mais que o esperado. Com isso, muitos alunos se sentem pressionados, outros não se adaptaram às aulas on-line e há quem não tenha espaço para estudar ou equipamentos tecnológicos. Mesmo com esses obstáculos, é possível se preparar. Para isso, é importante ter um plano semanal de estudos, com uma rotina estruturada com horários para as refeições, para o estudo de cada matéria e para o descanso.

Alguns estudantes, principalmente os da rede pública, não conseguiram acompanhar as aulas on-line ou acharam os conteúdos fracos. Uma dica é assistir aos vídeos no YouTube e pesquisar assuntos que caem com frequência. Por exemplo, em matemática cai bastante temas como funções, além de grandezas proporcionais e médias algébricas. Foque nos temas mais cobrados em cada disciplina para estudar nesta reta final.

Outra dica é ter calma e tranquilidade. Falo sempre para os estudantes se mentalizarem aprovados, terem essa sensação. Não olhem para o exame como um monstro, mas como uma chave, uma oportunidade, que vai mudar o futuro. Faça a prova acreditando em você, no que estudou e que tudo vai dar certo.

Neste ano, as notas de edições anteriores podem ser usadas nas inscrições para o Sisu, por exemplo. Lembre-se que muitas pessoas não passam de primeira, cada um tem o seu tempo. Desejo que a sua saúde física e mental esteja em primeiro lugar, mas também que você conquiste a tão sonhada vaga! Boa sorte.