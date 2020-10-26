Nota do Enem 2020 não será obrigatória para Sisu e ProUni em 2021

A primeira versão desta matéria citava que os estudantes teriam como opção utilizar notas das edições anteriores do Enem, com base na informação publicada pelo Portal Nacional da Educação. Porém, como a medida não foi confirmada pelo Ministério da Educação (MEC), ela foi retirada do texto. Segundo o MEC, as novas diretrizes ainda estão sendo definidas pelo órgão.