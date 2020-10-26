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Decisão presidencial

Nota do Enem 2020 não será obrigatória para Sisu e ProUni em 2021

O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da Medida Provisória (MP/934), que tornava a nota do Enem 2020 obrigatória.  A medida foi tomada em razão da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 11:54

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:54

Divulgado edital com as regras da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 impresso
Data do Enem 2020 sofreu mudanças devido à pandemia do novo coronavírus Crédito: Futura Press/Folhapress

Correção

01/11/2020 - 10:27
A primeira versão desta matéria citava que os estudantes teriam como opção utilizar notas das edições anteriores do Enem, com base na informação publicada pelo Portal Nacional da Educação. Porém, como a medida não foi confirmada pelo Ministério da Educação (MEC), ela foi retirada do texto. Segundo o MEC, as novas diretrizes ainda estão sendo definidas pelo órgão. 
O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da Medida Provisória (MP/934), que veta a obrigatoriedade da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2021/1. A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi tomada em razão da pandemia do coronavírus.
De acordo com a publicação, os estudantes não são obrigados a utilizar a nota de desempenho do Enem 2020 para a seleção no Sisu e ProUni 2021/1.
Apesar da medida anunciada, o Ministério da Educação (MEC) ainda não informou detalhes sobre as novas regras. Os editais do  do Sisu, ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também não foram publicados. 
A suspensão de aulas em todo o país devido à pandemia do novo coronavírus afetou o calendário de provas do Enem 2020, que precisou ser adiado. A primeira aplicação das provas acontecerá em janeiro de 2021 e haverá uma reaplicação do exame em fevereiro. 

CONFIRA AS DATAS

  • Aplicação das provas - 17 e 24 de janeiro
  • Enem digital - 31 de janeiro e 7 de fevereiro
  • Reaplicação do Enem - 24 e 25 de fevereiro
  • Resultado - 29 de março. 
Com informações do Portal Nacional da Educação

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