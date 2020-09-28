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Provas em 2021

Guia para o estudante se preparar para o Enem sem sair de casa

Mesmo com retomada das aulas presenciais no próximo mês, parte das atividades continuará remota e é preciso definir estratégias de estudos adequadas

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 06:00
Jovem acessa computador
Na internet, há opções de videoaulas com conteúdos para o Enem Crédito: marymarkevich/ Freepik
Mesmo em um período atípico na Educação como 2020 tem sido devido à pandemia da Covid-19, muitos não vão poder compensar as perdas no próximo ano. Alunos que estão concluindo o ensino médio, e pretendem ingressar em um curso superior, têm pela frente o Enem e precisam manter o foco na preparação, ainda que estejam confinados em casa. Para ajudar nesse processo, A Gazeta reuniu dicas  de especialistas. 
Mesmo com o retorno das aulas presenciais em outubro, serão mantidas atividades remotas e, nesse contexto, são necessárias estratégias adequadas de estudo.  As provas do Enem serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. 
Para Ricardo Trazzi, coordenador do Programa Universidade para Todos (Pupt) - cursinho preparatório para pessoas de baixa renda - o primeiro ponto a se destacar é a necessidade de criar uma rotina de estudos e ter disciplina. 
"É preciso ter horário para tudo. Agora, com os meses que faltam para o Enem, o estudante pode ter a falsa impressão que tem muito tempo pela frente, mas não tem. É preciso definir a hora que vai acordar, tomar café e depois estudar. Tem que planejar o dia todo"
Ricardo Trazzi - Coordenador do Programa Universidade para Todos (Pupt)
Trazzi observa que as atividades on-line não são equivalentes às presenciais, mas, no contexto atual, os alunos que tiverem acesso à internet devem fazer uso da tecnologia para incrementar sua preparação.  Ele aponta que, nas redes, há bastante conteúdo que pode ser aproveitado, como videoaulas e bancas de exercícios do Enem.
Na avaliação de Trazzi, agora é o momento dos estudantes concentrarem esforços nas disciplinas da área para a qual vão se submeter no exame. O candidato de Engenharia, exemplifica, tem que se dedicar mais à matemática e à física.

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SIMULADOS

A gerente de ensino médio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Rosângela Vargas, reforça a importância de o estudante se organizar e não deixar a preparação para a última hora.
"Outro ponto importante é que se atualize, fique por dentro do que está acontecendo no país e no mundo, lendo as notícias de jornais ou vendo a tevê. Essa atualização vai ajudá-lo, sobretudo, a fazer a redação, que sempre apresenta temas atuais", argumenta.
Rosângela recomenda, ainda, que os alunos façam um mapeamento das disciplinas e conteúdos que têm maior e menor dificuldade, e exercitem o conhecimento em simulados de exames anteriores. Trazzi acrescenta que é fundamental para o aluno criar uma "situação de prova", ou seja, marcar o tempo da resolução das questões. 
"Além de conhecimento, o Enem é uma prova de resistência e velocidade também.  É uma quantidade grande de questões e, por essa razão, é primordial exercitar a situação. Não basta saber o conteúdo, é preciso tentar resolver o mais rápido possível, ter velocidade de interpretação", atesta o coordenador do Pupt.

REDE PÚBLICA

Para os alunos da rede estadual, Rosangela ressalta que há ações específicas que visam contribuir nesta etapa de preparação. A começar pelos estudantes que foram selecionados para participar do pré-Enem digital. Como parte das atividades deveria ser presencial, a gerente do ensino médio diz que os conteúdos foram organizados em cadernos e estão disponíveis no portal do programa Escolar - estratégia criada para dar suporte a todos os estudantes da rede durante a pandemia. 

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Também está disponível, aponta Rosângela, o material  "A Hora do Enem", produzido pelo Ministério da Educação (MEC) e com acesso livre na internet para quem tiver interesse, mas que, no portal da Sedu, recebeu curadoria com a seleção dos melhores vídeos.
Professores da rede ainda estão gravando videoaulas e serão promovidas lives para tirar dúvidas dos alunos. 
Questionada sobre os alunos que não têm acesso à tecnologia, Rosângela assegura que, para eles, as escolas estão orientadas a imprimir todo o material possível, como os cadernos que foram estruturados para o grupo do pré-Enem. 

CONFIRA AS DICAS

Videoaulas

Para quem estuda em casa, é importante ter disciplina. Definir horário de acordar, das refeições e também de estudar, inclusive, estabelecendo os conteúdos que serão revisados na semana. 
Como o prazo de preparação até a prova é curto, a recomendação é que, a partir de agora, o estudante se concentre nos conteúdos que costumam cair mais e exercite os temas que têm mais facilidade. Também é o momento de focar nas provas de sua área. Se vai fazer Engenharia, por exemplo, a prioridade deve ser dada à Matemática e à Física. 
Exercite o conhecimento utilizando-se de provas que foram dadas em anos anteriores.
Não basta saber o conteúdo. No Enem, também é preciso ter velocidade para alcançar um bom desempenho. Assim, é importante exercitar situações de prova, marcando o tempo de resolução de questões previamente selecionadas como se, de fato, estivesse no dia do exame.
Ler bastante é uma prática fundamental para escrever bem, e a Redação tem um grande peso no resultado do Enem. Estar por dentro de temas da atualidade contribuiu para o estudante ter repertório no momento de redigir seu texto. 
Para quem tem acesso à internet, há bastante conteúdo gratuito nas redes que ajudam na preparação em casa, como videoaulas. 

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