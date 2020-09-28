Guia para o estudante se preparar para o Enem sem sair de casa

Na internet, há opções de videoaulas com conteúdos para o Enem Crédito: marymarkevich/ Freepik

A Gazeta reuniu dicas de especialistas. Mesmo em um período atípico na Educação como 2020 tem sido devido à pandemia da Covid-19 , muitos não vão poder compensar as perdas no próximo ano. Alunos que estão concluindo o ensino médio, e pretendem ingressar em um curso superior, têm pela frente o Enem e precisam manter o foco na preparação, ainda que estejam confinados em casa. Para ajudar nesse processo,reuniu dicas de especialistas.

Para Ricardo Trazzi, coordenador do Programa Universidade para Todos (Pupt) - cursinho preparatório para pessoas de baixa renda - o primeiro ponto a se destacar é a necessidade de criar uma rotina de estudos e ter disciplina.

"É preciso ter horário para tudo. Agora, com os meses que faltam para o Enem, o estudante pode ter a falsa impressão que tem muito tempo pela frente, mas não tem. É preciso definir a hora que vai acordar, tomar café e depois estudar. Tem que planejar o dia todo" Ricardo Trazzi - Coordenador do Programa Universidade para Todos (Pupt)

Trazzi observa que as atividades on-line não são equivalentes às presenciais, mas, no contexto atual, os alunos que tiverem acesso à internet devem fazer uso da tecnologia para incrementar sua preparação. Ele aponta que, nas redes, há bastante conteúdo que pode ser aproveitado, como videoaulas e bancas de exercícios do Enem.

Na avaliação de Trazzi, agora é o momento dos estudantes concentrarem esforços nas disciplinas da área para a qual vão se submeter no exame. O candidato de Engenharia, exemplifica, tem que se dedicar mais à matemática e à física.

SIMULADOS

A gerente de ensino médio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , Rosângela Vargas, reforça a importância de o estudante se organizar e não deixar a preparação para a última hora.

"Outro ponto importante é que se atualize, fique por dentro do que está acontecendo no país e no mundo, lendo as notícias de jornais ou vendo a tevê. Essa atualização vai ajudá-lo, sobretudo, a fazer a redação, que sempre apresenta temas atuais", argumenta.

Rosângela recomenda, ainda, que os alunos façam um mapeamento das disciplinas e conteúdos que têm maior e menor dificuldade, e exercitem o conhecimento em simulados de exames anteriores. Trazzi acrescenta que é fundamental para o aluno criar uma "situação de prova", ou seja, marcar o tempo da resolução das questões.

"Além de conhecimento, o Enem é uma prova de resistência e velocidade também. É uma quantidade grande de questões e, por essa razão, é primordial exercitar a situação. Não basta saber o conteúdo, é preciso tentar resolver o mais rápido possível, ter velocidade de interpretação", atesta o coordenador do Pupt.

REDE PÚBLICA

Para os alunos da rede estadual, Rosangela ressalta que há ações específicas que visam contribuir nesta etapa de preparação. A começar pelos estudantes que foram selecionados para participar do pré-Enem digital. Como parte das atividades deveria ser presencial, a gerente do ensino médio diz que os conteúdos foram organizados em cadernos e estão disponíveis no portal do programa Escolar - estratégia criada para dar suporte a todos os estudantes da rede durante a pandemia.

Professores da rede ainda estão gravando videoaulas e serão promovidas lives para tirar dúvidas dos alunos.

Questionada sobre os alunos que não têm acesso à tecnologia, Rosângela assegura que, para eles, as escolas estão orientadas a imprimir todo o material possível, como os cadernos que foram estruturados para o grupo do pré-Enem.

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