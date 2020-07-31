Provas do Enem serão aplicadas em 38 cidades do ES. Veja os locais

O governo federal publicou nesta sexta-feira (31), o edital com as regras para realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 impresso. As provas, agendadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, serão aplicadas em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. No Espírito Santo, o exame acontecerá em 38 cidades.
Devido à pandemia do novo coronavírus, o Enem 2020 foi adiado para o início do próximo ano. No primeiro dia, 17 de janeiro, serão efetuadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.
Já no segundo dia, 24 de janeiro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com 5 horas de duração. A aplicação do Exame seguirá o horário de Brasília (DF): abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h, início da prova às 13h30 e término das avaliações do primeiro dia às 19h e do segundo dia, às 18h30.
O local da prova será informado para os candidatos no Cartão de Confirmação da Inscrição, disponibilizado no site do Inep e no aplicativo oficial do Enem. O participante que se inscreveu no Enem 2020 impresso não poderá participar da edição digital.
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVA NO ES
1. Afonso Cláudio
2. Água Doce do Norte
3. Alegre
4. Anchieta
5. Aracruz
6. Baixo Guandu
7. Barra de São Francisco
8. Brejetuba
9. Cachoeiro de Itapemirim
10. Cariacica
11. Castelo
12. Colatina
13. Conceição da Barra
14. Domingos Martins
15. Ecoporanga
16. Guaçuí
17. Guarapari
18. Itapemirim
19. Iúna
20. Jaguaré
21. João Neiva
22. Linhares
23. Marataízes
24. Mimoso do Sul
25. Montanha
26. Nova Venécia
27. Pedro Canário
28. Pinheiros
29. Santa Maria de Jetibá
30. Santa Teresa
31. São Gabriel da Palha
32. São Mateus
33. Serra
34. Sooretama
35. Venda Nova do Imigrante
36. Viana
37. Vila Velha
38. Vitória
CORONAVÍRUS
O documento regido pela portaria do Ministério da Educação (MEC) considera a emergência da saúde pública, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Por isso, além de informações sobre os procedimentos do exame, também foram incluídas orientações para a prevenção da Covid-19 durante a realização da prova. Confira as regras:
- No dia do exame, é obrigatória a entrada no local de prova com a máscara de proteção à Covid-19. Caso contrário, o participante será eliminado
- Será permitido levar uma máscara reserva para troca durante a aplicação do exame.
- A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas.
- Para a identificação do participante, será preciso retirar a máscara de proteção à Covid-19, sem tocar a parte frontal. O ato deverá ser feito com a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas.
- O dado biométrico será coletado durante a aplicação das provas, respeitando os protocolos de proteção à Covid-19.
- O descarte da máscara deve ser feito pelo participante de forma segura nas lixeiras do local de provas.
- O uso da máscara será dispensado para pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado.
- O participante que estiver com uma doença infectocontagiosa, como a Covid-19, deve fazer um comunicado na Página do Participante, até um dia antes da aplicação do exame. Assim, será feita uma análise para uma possível reaplicação da prova em data a ser divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
- Caso o diagnóstico ocorra no dia da aplicação, além do comunicado o participante deve entrar em contato com o 0800 616161 e relatar sua condição, a fim de agilizar a necessária análise pelo Inep.