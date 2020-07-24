Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Aulas na Ufes para quem fizer o Enem só devem começar em junho de 2021

O chamado semestre letivo especial ainda passará pela avaliação das câmaras locais dos 11 centros de ensino para manifestação. Uma próxima reunião da Câmara Central de Graduação está agendada para o dia 27 de julho.

Em entrevista na última semana a pró-reitora de Graduação, Cláudia Gontijo informou que ela pode passar por modificações. Os diálogos com a comunidade sempre colaboram para o aprimoramento dos processos.

Pelo calendário proposto, as aulas do primeiro semestre de 2021 (2021/1) seriam iniciadas no dia 28 de junho, logo após as férias de conclusão dos semestres do ano de 2020.

SEM AULAS ATÉ O DIA 31

As aulas presenciais foram suspensas na universidade em 17 de março, logo após a decretação da pandemia pelo novo coronavírus. E vão continuar desta forma até o dia 31 de julho. Nas últimas semanas começaram as discussões de como as atividades devem ser retomadas e a proposta é de que elas ocorram no modelo chamado Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte).

O Earte seria a primeira fase, de um total de cinco, quando as atividades poderão ser retomadas, integralmente, de forma presencial. Ainda não há definição se as aulas do primeiro semestre de 2021 que, na prática, ocorrerão no segundo semestre daquele ano, já será na modalidade presencial. Tudo dependerá do comportamento da pandemia do novo coronavírus.

O retorno às atividades foi definido em reunião no último dia 14, entre os membros dos conselhos Universitário (CUn) e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Os dois conselhos terão até o final deste mês para deliberar sobre as resoluções que vão definir quando será possível dar início ao modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte), que é a Fase 1 do planejamento.

A estimativa é de que o reinício ocorra a partir de 1º de setembro. O Earte é destinado aos estudantes de graduação e de pós-graduação da Ufes na fase de isolamento social, seguida de modelo híbrido e posteriormente de retomada do ensino presencial.

CONFIRA AS CINCO FASES DA VOLTA ÀS ATIVIDADES

FASE 1 ( Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial - Earte) - Dentro de um quadro de suspensão das atividades presenciais, prevê a implementação de um modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para os estudantes de graduação e de pós-graduação da Ufes, acompanhada de inclusão digital para que possam ter acesso às atividades. Ficam excluídas das possibilidades de oferta as disciplinas laboratoriais, os estágios (exceto os das áreas da saúde) e as aulas de campo.

FASE 2 (Earte com acesso presencial às bibliotecas) - Em um segundo momento, a ser definido de acordo com a orientação do COE e a aprovação pelas instâncias da Ufes, estudantes, professores e técnicos-administrativos poderão ter acesso controlado por meio de barreiras sanitárias às bibliotecas, respeitando as diretrizes de segurança do setor. Nessa fase, os servidores técnicos vinculados ao Sistema Integrado de Bibliotecas da Ufes (SIB-Ufes) retornam às atividades presenciais observando-se as determinações previstas no Plano de Biossegurança.

FASE 3 (Ensino híbrido - convivência simultânea entre Earte e espaços de interação presencial) - A previsão é dar início a um formato de ensino híbrido, com a convivência paralela do Earte com o presencial, observando-se as devidas condições de segurança. A partir do retorno escalonado das atividades presenciais, está prevista também a volta do funcionamento das atividades administrativas e dos restaurantes universitários.

FASE 4 (Ensino presencial com controle de riscos - desinfecção, distanciamento e demais recomendações do COE) - Encerramento do Earte e retorno ao ensino exclusivamente presencial, com os devidos controles de risco (desinfecção, distanciamento e demais determinações do COE) - o mesmo processo deve se dar quanto aos serviços administrativos, com os devidos controles de risco.

FASE 5 - Normalidade (popularização de vacinas) - Mediante normativa do COE e dos órgãos competentes, num cenário controle da pandemia e existência de vacina para prevenir a COVID-19, é previsto o ensino exclusivamente presencial, tal como era praticado até o dia 17/03/2020. Segundo o Plano de Contingência, a transição de uma fase a outra é sempre precedida de orientações do COE e das autoridades sanitárias e de decisão das instâncias da Ufes.

DATAS DO ENEM 2020