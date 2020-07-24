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Crianças em quarentena

7 opções de atividades online para aproveitar o recesso escolar em casa

A maioria das escolas está em férias nestas últimas semanas de julho. Por conta do isolamento social, coordenador pedagógico dá dicas de como aproveitar o momento com atividades divertidas e educativas sem sair de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 08:00

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 08:00

Crianças usam tablet
Vários museus estão disponibilizando experiências em 3D pra mexer com a imaginação da criançada. Crédito: Pixabay
Após cerca de 120 dias de estudos remotos por conta da pandemia, a maior parte das escolas da rede privada do Estado concederá a seus alunos e equipes pedagógicas duas semanas de recesso escolar. O que em outros momentos seria aproveitado com viagens, passeios na casa dos avós e idas ao parque, neste ano, por ainda existir a orientação de isolamento social, será desfrutado com mais restrições. Contudo, com criatividade, é possível encontrar opções divertidas de entretenimento.
É o que garante Alexandre Zanotelli, um dos coordenadores pedagógicos do Centro Educacional Leonardo Da Vinci. De acordo com ele, apesar de ser um momento de descanso de extrema importância, também é um tempo de se manter ativo e desenvolvendo habilidades.
Os alunos passaram por grandes desafios neste primeiro semestre. Precisaram se adaptar rapidamente a uma realidade inesperada e se viram restritos em muitas coisas que gostavam de fazer. Por isso, mais do que nunca, o recesso deve priorizar a reposição de energias e o relaxamento mental. Diante dessa perspectiva, acreditamos que as atividades não devem ser obrigatórias ou exigirem demais das crianças, mas propiciarem momentos prazerosos, orienta Alexandre.
O coordenador orienta que sejam observadas as idades e aptidões das crianças para a escolha das brincadeiras. Crianças em torno de 7 anos, adaptam-se bem a jogos como Damas, Senha, Resta 1, Uno, Supertrunfo e Cara-a-cara. Já os de 8 anos, podem ser desafiados com Xadrez e A Hora do Rush, enquanto os de 9 já dão conta do Ludo, e os de 10, da Trilha, opina.
Outra opção para os pequenos que se divertem com a leitura são livros clássicos como Cinderela, Patinho feio e Gato de botas para a turminha de 7 anos; A Semente da verdade e O casamento da ararinha azul, para os de 8 anos; Lendas do Brasil e Era mais uma vez outra vez, para os de 9 anos; e Minhas memórias de Lobato e Malala, a menina que queria ir para a escola, para os de 10 anos.

7 plataformas para grandes viagens dentro de casa

O coordenador ainda indica alguns sites educativos que proporcionam grandes viagens dentro de casa. Alguns deles são:

7 a 8 anos

Museu Natural de História - o acervo online do museu permite verdadeiras viagens no tempo. 
Observação: plataforma em Inglês

9 anos

NASA - atividades e descobertas sobre o Espaço.
Observação: plataforma em Inglês
Museu Met oferece vídeos das experiências em 360°, pra causar no espectador a sensação de realmente estar no local.
O tradicional Louvre também conta com exibições online de seu requisitado acervo.

A partir de 10 anos

O Museu de Belas Artes de Boston (Museum of Fine Arts) tem exibições de diferentes expressões de arte em formato de vídeos e fotos de tirar o fôlego.
O acervo permanente da Pinatoteca de São Paulo também pode mexer com a imaginação da criançada com exposições inteiras em 3D.
Le Gallerie Degli Uffizi conta com várias artes que promovem uma real viagem histórica 

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