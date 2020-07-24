7 opções de atividades online para aproveitar o recesso escolar em casa

Vários museus estão disponibilizando experiências em 3D pra mexer com a imaginação da criançada. Crédito: Pixabay

Após cerca de 120 dias de estudos remotos por conta da pandemia, a maior parte das escolas da rede privada do Estado concederá a seus alunos e equipes pedagógicas duas semanas de recesso escolar. O que em outros momentos seria aproveitado com viagens, passeios na casa dos avós e idas ao parque, neste ano, por ainda existir a orientação de isolamento social, será desfrutado com mais restrições. Contudo, com criatividade, é possível encontrar opções divertidas de entretenimento.

É o que garante Alexandre Zanotelli, um dos coordenadores pedagógicos do Centro Educacional Leonardo Da Vinci. De acordo com ele, apesar de ser um momento de descanso de extrema importância, também é um tempo de se manter ativo e desenvolvendo habilidades.

Os alunos passaram por grandes desafios neste primeiro semestre. Precisaram se adaptar rapidamente a uma realidade inesperada e se viram restritos em muitas coisas que gostavam de fazer. Por isso, mais do que nunca, o recesso deve priorizar a reposição de energias e o relaxamento mental. Diante dessa perspectiva, acreditamos que as atividades não devem ser obrigatórias ou exigirem demais das crianças, mas propiciarem momentos prazerosos, orienta Alexandre.

O coordenador orienta que sejam observadas as idades e aptidões das crianças para a escolha das brincadeiras. Crianças em torno de 7 anos, adaptam-se bem a jogos como Damas, Senha, Resta 1, Uno, Supertrunfo e Cara-a-cara. Já os de 8 anos, podem ser desafiados com Xadrez e A Hora do Rush, enquanto os de 9 já dão conta do Ludo, e os de 10, da Trilha, opina.

Outra opção para os pequenos que se divertem com a leitura são livros clássicos como Cinderela, Patinho feio e Gato de botas para a turminha de 7 anos; A Semente da verdade e O casamento da ararinha azul, para os de 8 anos; Lendas do Brasil e Era mais uma vez outra vez, para os de 9 anos; e Minhas memórias de Lobato e Malala, a menina que queria ir para a escola, para os de 10 anos.

7 plataformas para grandes viagens dentro de casa

O coordenador ainda indica alguns sites educativos que proporcionam grandes viagens dentro de casa. Alguns deles são:

7 a 8 anos

Museu Natural de História - o acervo online do museu permite verdadeiras viagens no tempo.

Observação: plataforma em Inglês



9 anos

NASA - atividades e descobertas sobre o Espaço.

Observação: plataforma em Inglês



Museu Met oferece vídeos das experiências em 360°, pra causar no espectador a sensação de realmente estar no local.

O tradicional Louvre também conta com exibições online de seu requisitado acervo.

A partir de 10 anos

Museu de Belas Artes de Boston (Museum of Fine Arts) tem exibições de diferentes expressões de arte em formato de vídeos e fotos de tirar o fôlego.

O acervo permanente da Pinatoteca de São Paulo também pode mexer com a imaginação da criançada com exposições inteiras em 3D.