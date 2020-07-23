Cariacica amplia oferta de leitos para atender pacientes da Covid-19
Único município da Grande Vitória classificado como de risco alto para a transmissão da Covid-19, Cariacica ampliou a oferta de leitos para atender casos suspeitos e confirmados da doença. A expansão aconteceu no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage: são dez novas unidades na enfermaria e quatro na emergência.
Entregues na segunda-feira (20), as estruturas têm barreiras físicas que contribuem para um maior isolamento dos pacientes e diminui o risco de contágio pelo novo coronavírus por pessoas que serão diagnosticadas com outros problemas de saúde. Exclusivos para a pandemia, o PA tem 26 leitos de isolamento e oito de emergência.
"Esses leitos funcionam para internações por até 24 horas. Ou seja, até o momento em que o paciente for transferido para um leito hospitalar ou receber alta e voltar para a casa"
Até o início da tarde desta quinta-feira (23), apenas cinco leitos de isolamento e um de emergência estavam ocupados. No caso dos pacientes mais graves, são feitos cadastros no sistema da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para dar início ao processo de transferência para um hospital.
Para atender à expansão, o município também precisou aumentar a equipe médica. Agora, tem profissionais que trabalham apenas no setor de isolamento. É mais conforto, privacidade e qualidade para o atendimento, afirmou a secretária municipal de Saúde, Bernadete Xavier.
Ao todo, o Pronto Atendimento de Alto Lage conta com 44 vagas de internação. O térreo está reservado para pacientes que apresentam problemas respiratórios; e o primeiro andar, para pessoas com outros sintomas. O local funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.
A PANDEMIA EM CARIACICA
Conforme a última atualização do Painel Covid-19, feita durante a tarde desta quinta-feira (23), Cariacica possui 8.391 casos confirmados da doença e 7.775 casos suspeitos, ainda em investigação. O município também já registrou, desde o início da pandemia, 315 óbitos causados pelo novo coronavírus.