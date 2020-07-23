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Assistência médica

Cariacica amplia oferta de leitos para atender pacientes da Covid-19

Expansão aconteceu no PA de Alto Lage, que conta com 26 unidades na enfermaria e oito na emergência para infectados pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 18:37

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:37

Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados no PA de Alto Lage
Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados no PA de Alto Lage Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica
Cariacica amplia oferta de leitos para atender pacientes da Covid-19
Único município da Grande Vitória classificado como de risco alto para a transmissão da Covid-19, Cariacica ampliou a oferta de leitos para atender casos suspeitos e confirmados da doença. A expansão aconteceu no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage: são dez novas unidades na enfermaria e quatro na emergência.
Entregues na segunda-feira (20), as estruturas têm barreiras físicas que contribuem para um maior isolamento dos pacientes e diminui o risco de contágio pelo novo coronavírus por pessoas que serão diagnosticadas com outros problemas de saúde. Exclusivos para a pandemia, o PA tem 26 leitos de isolamento e oito de emergência.
"Esses leitos funcionam para internações por até 24 horas. Ou seja, até o momento em que o paciente for transferido para um leito hospitalar ou receber alta e voltar para a casa"
Bernadete Coelho Xavier - Secretária de Saúde de Cariacica
Até o início da tarde desta quinta-feira (23), apenas cinco leitos de isolamento e um de emergência estavam ocupados. No caso dos pacientes mais graves, são feitos cadastros no sistema da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para dar início ao processo de transferência para um hospital.
Para atender à expansão, o município também precisou aumentar a equipe médica. Agora, tem profissionais que trabalham apenas no setor de isolamento. É mais conforto, privacidade e qualidade para o atendimento, afirmou a secretária municipal de Saúde, Bernadete Xavier.

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Ao todo, o Pronto Atendimento de Alto Lage conta com 44 vagas de internação. O térreo está reservado para pacientes que apresentam problemas respiratórios; e o primeiro andar, para pessoas com outros sintomas. O local funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

A PANDEMIA EM CARIACICA

Conforme a última atualização do Painel Covid-19, feita durante a tarde desta quinta-feira (23), Cariacica possui 8.391 casos confirmados da doença e 7.775 casos suspeitos, ainda em investigação. O município também já registrou, desde o início da pandemia, 315 óbitos causados pelo novo coronavírus.

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