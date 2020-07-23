Cariacica amplia oferta de leitos para atender pacientes da Covid-19

Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados no PA de Alto Lage

"Esses leitos funcionam para internações por até 24 horas. Ou seja, até o momento em que o paciente for transferido para um leito hospitalar ou receber alta e voltar para a casa"

Para atender à expansão, o município também precisou aumentar a equipe médica. Agora, tem profissionais que trabalham apenas no setor de isolamento. É mais conforto, privacidade e qualidade para o atendimento, afirmou a secretária municipal de Saúde, Bernadete Xavier.

Ao todo, o Pronto Atendimento de Alto Lage conta com 44 vagas de internação. O térreo está reservado para pacientes que apresentam problemas respiratórios; e o primeiro andar, para pessoas com outros sintomas. O local funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.