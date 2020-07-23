Após demora para recolher corpo, UPA é fechada e pacientes são transferidos em Aracruz

O corpo da vítima ficou na UPA 24h até ser recolhido na manhã desta quinta-feira (23) Crédito: Eduardo Dias

Pacientes que estavam sendo atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do bairro Vila Rica, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , precisaram ser transferidos na noite desta quarta-feira (22) após um homem falecer no local e o corpo não ser recolhido da unidade. O homem deu entrada no local após ser baleado.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a secretária de Saúde de Aracruz, Clenir Avanza, informou que o corpo ficou no local por várias horas quando o período máximo seria de duas horas.

"Nós não temos necrotério e não podemos ficar por mais de duas horas com corpo em óbito. A Polícia Militar trouxe esse óbito para nós às 17h, garantindo que duas horas depois ele seria retirado. Todos nós fizemos todos os esforços possíveis, ligamos para o DML, para o SVO, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, passamos a noite inteira transferindo pacientes, crianças, idosos" Clenir Avanza - Secretária de Saúde de Aracruz

De acordo com a secretária, uma média de 48 pessoas foram transferidas do local para diminuir riscos de contaminação, já que a unidade é referência para pacientes com sintomas da Covid-19. A todo momento está chegando paciente e estamos transferindo para outras unidades nossas, para o Hospital São Camilo, porque nós não temos condição de ter nenhuma atividade aqui dentro com esse corpo, relatou.

A vítima deu entrada no local por volta das 17h desta quarta-feira (22). Com o óbito confirmado, a equipe médica ficou aguardando a retirada do corpo da unidade, o que não ocorreu. Às 23h a UPA 24h foi fechada. Na manhã desta quinta-feira (23), o corpo do homem ainda estava no local. Por volta das 9h40, o carro que realiza o transporte de cadáveres chegou na unidade.

Por causa dessa demora, o atendimento na UPA ficou suspenso. Do lado de fora, médicos e enfermeiros aguardavam a liberação do local para poder iniciar os atendimentos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Aracruz, a UPA 24h passou por um processo de desinfecção e o atendimento já foi normalizado no local.

O corpo foi recolhido na manhã desta quinta-feira (23) e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta, para explicar a demora no recolhimento do corpo na UPA 24h do bairro Vila Rica, em Aracruz. Por nota, a PC confirmou que Serviço de Transporte de Cadáveres realizou o recolhimento do corpo na manhã de hoje (23) e este foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado por familiares e para ser feito exame cadavérico. Polícia Civil foi procurada pela reportagem de, para explicar a demora no recolhimento do corpo na UPA 24h do bairro Vila Rica, em Aracruz. Por nota, a PC confirmou que Serviço de Transporte de Cadáveres realizou o recolhimento do corpo na manhã de hoje (23) e este foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado por familiares e para ser feito exame cadavérico.

A nota diz ainda que no horário noturno, são priorizados os atendimentos externos. O recolhimento de corpos em hospitais é realizado, preferencialmente, no período diurno, uma vez que as unidades de saúde têm condições para armazenamento dos corpos e as necropsias e procedimentos de liberação no DML não são realizados a noite.