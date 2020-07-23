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Confusão

Após demora para recolher corpo, UPA é fechada e pacientes são transferidos em Aracruz

Prefeitura denuncia demora de horas para recolhimento do corpo de um homem que morreu após ser baleado e disse que cerca de 48 pessoas foram transferidas do local para diminuir riscos de contaminação. Atendimento já foi normalizado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 12:37

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 12:37

Homem morre em UPA e pacientes precisam ser transferidos após demora para recolher o corpo no ES
O corpo da vítima ficou na UPA 24h até ser recolhido na manhã desta quinta-feira (23) Crédito: Eduardo Dias
Pacientes que estavam sendo atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do bairro Vila Rica, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, precisaram ser transferidos na noite desta quarta-feira (22) após um homem falecer no local e o corpo não ser recolhido da unidade. O homem deu entrada no local após ser baleado.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a secretária de Saúde de Aracruz, Clenir Avanza, informou que o corpo ficou no local por várias horas quando o período máximo seria de duas horas.
"Nós não temos necrotério e não podemos ficar por mais de duas horas com corpo em óbito. A Polícia Militar trouxe esse óbito para nós às 17h, garantindo que duas horas depois ele seria retirado. Todos nós fizemos todos os esforços possíveis, ligamos para o DML, para o SVO, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, passamos a noite inteira transferindo pacientes, crianças, idosos"
Clenir Avanza - Secretária de Saúde de Aracruz
De acordo com a secretária, uma média de 48 pessoas foram transferidas do local para diminuir riscos de contaminação, já que a unidade é referência para pacientes com sintomas da Covid-19. A todo momento está chegando paciente e estamos transferindo para outras unidades nossas, para o Hospital São Camilo, porque nós não temos condição de ter nenhuma atividade aqui dentro com esse corpo, relatou.
A vítima deu entrada no local por volta das  17h desta quarta-feira (22). Com o óbito confirmado, a equipe médica ficou aguardando a retirada do corpo da unidade, o que não ocorreu. Às 23h a UPA 24h foi fechada. Na manhã desta quinta-feira (23), o corpo do homem ainda estava no local. Por volta das 9h40, o carro que realiza o transporte de cadáveres chegou na unidade. 
Por causa dessa demora, o atendimento na UPA ficou suspenso. Do lado de fora, médicos e enfermeiros aguardavam a liberação do local para poder iniciar os atendimentos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Aracruz, a UPA 24h passou por um processo de desinfecção e o atendimento já foi normalizado no local.
Homem morre em UPA e pacientes precisam ser transferidos após demora para recolher o corpo no ES
O corpo foi recolhido na manhã desta quinta-feira (23) e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, para explicar a demora no recolhimento do corpo na UPA 24h do bairro Vila Rica, em Aracruz. Por nota, a PC confirmou que Serviço de Transporte de Cadáveres realizou o recolhimento do corpo na manhã de hoje (23) e este foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado por familiares e para ser feito exame cadavérico.
A nota diz ainda que no horário noturno, são priorizados os atendimentos externos. O recolhimento de corpos em hospitais é realizado, preferencialmente, no período diurno, uma vez que as unidades de saúde têm condições para armazenamento dos corpos e as necropsias e procedimentos de liberação no DML não são realizados a noite.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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