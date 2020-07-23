Cariacica prorroga suspensão das aulas presenciais até 31 de agosto

No município de Cariacica, os calendários escolares 2020 do Ensino Fundamental e da Educação Infantil serão retomados, através de atividades pedagógicas não presenciais, a partir do dia primeiro de agosto.

"É possível ter o retorno das aulas no momento em que nós tivermos a queda consolidada no número casos novos e casos graves. E aí não é tendência e sim, de fato, ter consolidado o retorno de uma etapa como a transmissão local. Se isso ocorrer em agosto, retorna (as aulas) em agosto, se isso ocorrer em setembro, retorna em setembro. Se isso não ocorrer em agosto e setembro, retorna somente em outubro", disse.