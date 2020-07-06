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Orientações

Projeto na Ufes cria site e número de telefone para informações sobre Covid-19

A iniciativa é do Projeto Orienta Covides e permite que a população possa se comunicar com médicos e enfermeiros do Hucam e estudantes de Medicina e Enfermagem da Ufes para tirar dúvidas sobre a doença de forma gratuita

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 09:12
Celular
App, site e número de telefone oferecem atendimento sobre a Covid-19 Crédito: Pixabay
Após criar um aplicativo com orientações gerais sobre a Covid-19, a equipe do Projeto Orienta Covides lançou um site e um número de telefone para que a população possa se comunicar com médicos, enfermeiros e estudantes de medicina e enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para tirar dúvidas a respeito da doença de forma gratuita.
Pelo sistema, é possível identificar se o usuário pode receber uma orientação para se manter em casa ou se precisará de atendimento presencial.
Caso o aplicativo identifique a necessidade de o usuário se deslocar para ser avaliado por um médico, automaticamente será sugerido o local mais próximo, considerando os serviços de pronto-atendimento, as unidades de saúde ou o pronto-socorro, dependendo do caso.
No site https://orientacorona.hucam.edu.br/, o atendimento é feito todos os dias da semana, das 7h às 19h. Já o telefone 0800 042 0506 está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

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Nós não substituímos consultas, mas esclarecemos, pelo site e por telefone, dúvidas sobre sintomas, cuidados com higiene, testes para a doença e a necessidade de procurar uma unidade de saúde, além de orientar e apoiar aqueles em sofrimento psíquico devido ao isolamento social ou por terem ficado doentes, explica a chefe da Unidade e-Saúde do Hucam, responsável pelo aplicativo, Carmen Barreira-Nielsen.
Segundo ela, o grupo também pretende contribuir para identificar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.

ADAPTAÇÃO

As ferramentas do Projeto Orienta Covides foram desenvolvidos pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Lais/UFRN) e adaptado para o Espírito Santo através de parceria com o Núcleo de Telessaúde do Hucam-Ufes.
O aplicativo Orienta Covides, lançado em maio, pode ser acessado tanto pelo celular quanto pelo computador, também por meio do site https://orientacorona.hucam.edu.br/. Não é necessário fazer o download do aplicativo.

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