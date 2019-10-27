Confira as cinco dicas para a redação do Enem de quem é nota mil

Na prova

Para Daniela, na redação, a estrutura é uma das dificuldades. O texto é dissertativo-argumentativo, e deve ser desenvolvido a partir de uma situação-problema com introdução (ponto de vista sobre o assunto), desenvolvimento (argumentos) e conclusão (proposta de solução). O Enem exige que o texto tenha, no mínimo, sete linhas e, no máximo, 30. Nesse quesito, exercitar a produção de textos ajuda a organizar melhor a estrutura.

Outro ponto de dificuldade, na avaliação de Daniela, é o repertório. Então, ela diz que se empenhou bastante para fazer a maior variedade de temas para que, na hora da prova, tivesse argumentos para qualquer assunto que aparecesse. "Além disso, é imprescindível fazer projeto de texto em vez de escrever o texto direto, pois o texto necessita de conexão do início ao fim e o projeto deve ser evidente para quem corrigir a redação."

Para aumentar seu repertório, Daniela viu filmes, séries e conteúdos jornalísticos durante a sua preparação. "Na redação que tirei mil, usei conteúdo jornalístico e acho que foi essencial para a nota, pois é muito importante criar uma contextualização para os argumentos usados."

Revisão é a palavra de ordem para os dias que antecedem o Enem. "Eu li inúmeras vezes os textos que já tinha feito, para fixar os tipos de argumentos e propostas de intervenção e, com os eixos temáticos que eu não havia me aprofundado tanto, tentava ler argumentos bons, caso não desse mais tempo de fazer novas redações inteiras. "