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Confira as principais mudanças da edição do Enem 2020

Exame tem alteração no horário de abertura dos portões, modalidades diferentes de prova e obrigatoriedade de uso de máscara

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 jan 2021 às 16:06
Data: 03/11/2019 - ES - Vitória - ENEM, campus da Faesa, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Concentração de estudantes no Enem de 2019: horário de abertura dos portões foi adiantado em 1h30 para evitar aglomeração Crédito: Fernando Madeira
Mais de 5,7 milhões de estudantes se inscreveram para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, uma seleção diferente das já realizadas no país até então. Devido à pandemia do novo coronavírus, o uso de máscara pelos candidatos será obrigatório e o horário de entrada nos locais de prova foi ampliado para evitar aglomeração.  Esta também será a primeira edição do exame feita em duas modalidades: impressa e digital. 
O Enem 2020 acontece em meio a dificuldades provocadas pela pandemia. O estudantes terão de encarar o teste após um ano escolar desafiador, marcado pela suspensão das aulas presenciais e adaptação ao ensino remoto. Como medida de segurança, contra a disseminação do coronavírus, a aplicação do exame prevista para novembro de 2020 foi adiada para os dias 17, 24 e 31  de janeiro e 07 de fevereiro de 2021.  
Ainda assim, faltando cinco dias para a realização da prova, os candidatos ainda lidavam com a incerteza se ela realmente aconteceria. Devido ao novo pico da Covid-19 do país, com aumento do número de internações e mortes, a Defensoria Pública da União entrou com  uma ação na Justiça, na última sexta-feira (8), pedindo o adiamento do exame por considerar que não há segurança no controle de transmissão da doença para que o Enem aconteça.  O pedido foi endossado por especialistas da área de Saúde. 
No última terça-feira (12), no entanto, Justiça negou o pedido de adiamento do exame, alegando que a pandemia do novo coronavírus tem comportamentos diferentes em cada estado do país, e que os protocolos adotados pelo governo federal garantem a segurança dos vestibulandos. Somente no Amazonas, que vive estado de calamidade pública, a Justiça Federal suspendeu a realização da prova. 

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Com a definição da manutenção da data do exame, a versão impressa do Enem será aplicada nos próximos dois domingos, dias 17 e 24 de janeiro. Neste ano, também será a primeira vez que os participantes poderão fazer as provas em formato digital, que, por sua vez, serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. 
Outra medida adotada foi a antecipação do horário de abertura dos portões, para que não sejam formadas aglomerações em frente aos locais de prova. Para o Enem deste ano, a entrada dos estudantes será permitida a partir das 11h30. Depois das 13h, nenhum candidato poderá entrar no local de prova, e às 13h30 as provas começam a ser aplicadas.
No primeiro dia do exame, a aplicação da prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova. Já no segundo dia, a duração será de 5h, também contadas a partir da autorização do aplicador. Todas as salas terão um marcador, para acompanhar o tempo de prova.
A versão digital do Enem será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil pessoas em 99 municípios do país. Assim como no Enem impresso, os participantes terão que ir até o local definido para a prova e, embora o exame seja feito pelo computador, os candidatos deverão levar caneta esferográfica transparente de cor preta, já que a redação será feita no papel.
Além da redação, os estudantes também receberão folhas de rascunho para os cálculos das provas de matemática e de ciências da natureza. Não haverá, porém, folha de resposta e os itens serão assinalados pelo computador. Os horários do Enem digital serão os mesmos do Enem impresso. Os portões abrem às 11h30 e fecham às 13h. A prova começa a ser aplicada às 13h30. O primeiro dia terá duração de 5h30 e o segundo, 5h.

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As provas serão realizadas em laboratórios de informática de escolas e universidades que já foram previamente testados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, serão cerca de 4 mil laboratórios, com aproximadamente 20 computadores cada. As máquinas darão acesso apenas à prova, ou seja, os estudantes não conseguirão consultar a internet ou documentos do computador.
Outra novidade da edição do Enem deste ano é a obrigatoriedade do uso de máscara. O edital estabelece que  o candidato que não usar a proteção facial poderá ser impedido de realizar a prova. No documento ainda consta que o participante deve permanecer com a máscara durante toda a prova, cobrindo a boca e o nariz.
É permitido que o participante leve uma máscara reserva para trocar durante a realização da prova e a proteção poderá ser retirada para comer ou beber água, seguindo os protocolos adotados pelo Inep. A remoção total da máscara só será permitida para que os fiscais identifiquem o participante.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA 

  • É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19;
  • Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele;
  • O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame;
  • Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida;
  • A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova;
  • É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame;
  • O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção;
  • Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Data da prova:
  • Impressa: 17/01 (domingo) e 24/01 (domingo)
  • Digital: 31/01 (domingo) e 07/02 (domingo)
Horários:
  • Abertura dos portões: 11h30.
  • Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.
  • Início das provas: 13h30.
O que levar no dia da prova:
  • Documento de identificação com foto válido: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;  passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.
  • Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.
  • Máscara: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água.
  • Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.
Candidata consegue entrar no último instante para a prova do Enem 2019
Candidata conseguiu entrar no último instante para a prova do Enem 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
Local de prova:
  • O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.
  • O Cartão de Confirmação dos participantes que optaram por realizar a versão digital do exame estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. Vale lembrar que as provas não serão feitas em casa. Os candidatos que fizeram a opção por esse método de avaliação terão que se deslocar até os locais da prova, que são laboratórios de informática previamente selecionados pelo Inep.
Tempo de prova:
  • No primeiro dia do exame, a aplicação da prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.
  • No segundo dia, a duração será de 5h, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.

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