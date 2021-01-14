Confira as principais mudanças da edição do Enem 2020

Concentração de estudantes no Enem de 2019: horário de abertura dos portões foi adiantado em 1h30 para evitar aglomeração Crédito: Fernando Madeira

Mais de 5,7 milhões de estudantes se inscreveram para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) de 2020, uma seleção diferente das já realizadas no país até então. Devido à pandemia do novo coronavírus , o uso de máscara pelos candidatos será obrigatório e o horário de entrada nos locais de prova foi ampliado para evitar aglomeração. Esta também será a primeira edição do exame feita em duas modalidades: impressa e digital.

O Enem 2020 acontece em meio a dificuldades provocadas pela pandemia. O estudantes terão de encarar o teste após um ano escolar desafiador, marcado pela suspensão das aulas presenciais e adaptação ao ensino remoto. Como medida de segurança, contra a disseminação do coronavírus, a aplicação do exame prevista para novembro de 2020 foi adiada para os dias 17, 24 e 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2021.

Ainda assim, faltando cinco dias para a realização da prova, os candidatos ainda lidavam com a incerteza se ela realmente aconteceria. Devido ao novo pico da Covid-19 do país, com aumento do número de internações e mortes, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação na Justiça, na última sexta-feira (8), pedindo o adiamento do exame por considerar que não há segurança no controle de transmissão da doença para que o Enem aconteça. O pedido foi endossado por especialistas da área de Saúde.

No última terça-feira (12), no entanto, Justiça negou o pedido de adiamento do exame, alegando que a pandemia do novo coronavírus tem comportamentos diferentes em cada estado do país, e que os protocolos adotados pelo governo federal garantem a segurança dos vestibulandos. Somente no Amazonas, que vive estado de calamidade pública, a Justiça Federal suspendeu a realização da prova.

domingos, dias 17 e 24 de janeiro. Neste ano, também será a primeira vez que os participantes poderão fazer31 de janeiro e 7 de fevereiro. Com a definição da manutenção da data do exame, a versão impressa do Enem será aplicada nos próximos dois. Neste ano, também será a primeira vez que os participantes poderão fazer as provas em formato digital , que, por sua vez, serão realizadas nos dias

Outra medida adotada foi a antecipação do horário de abertura dos portões, para que não sejam formadas aglomerações em frente aos locais de prova. Para o Enem deste ano, a entrada dos estudantes será permitida a partir das 11h30 . Depois das 13h, nenhum candidato poderá entrar no local de prova, e às 13h30 as provas começam a ser aplicadas.

No primeiro dia do exame, a aplicação da prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova. Já no segundo dia, a duração será de 5h, também contadas a partir da autorização do aplicador. Todas as salas terão um marcador, para acompanhar o tempo de prova.

A versão digital do Enem será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil pessoas em 99 municípios do país. Assim como no Enem impresso, os participantes terão que ir até o local definido para a prova e, embora o exame seja feito pelo computador, os candidatos deverão levar caneta esferográfica transparente de cor preta, já que a redação será feita no papel.

Além da redação, os estudantes também receberão folhas de rascunho para os cálculos das provas de matemática e de ciências da natureza. Não haverá, porém, folha de resposta e os itens serão assinalados pelo computador. Os horários do Enem digital serão os mesmos do Enem impresso. Os portões abrem às 11h30 e fecham às 13h. A prova começa a ser aplicada às 13h30. O primeiro dia terá duração de 5h30 e o segundo, 5h.

As provas serão realizadas em laboratórios de informática de escolas e universidades que já foram previamente testados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, serão cerca de 4 mil laboratórios, com aproximadamente 20 computadores cada. As máquinas darão acesso apenas à prova, ou seja, os estudantes não conseguirão consultar a internet ou documentos do computador.

Outra novidade da edição do Enem deste ano é a obrigatoriedade do uso de máscara. O edital estabelece que o candidato que não usar a proteção facial poderá ser impedido de realizar a prova. No documento ainda consta que o participante deve permanecer com a máscara durante toda a prova, cobrindo a boca e o nariz.

É permitido que o participante leve uma máscara reserva para trocar durante a realização da prova e a proteção poderá ser retirada para comer ou beber água, seguindo os protocolos adotados pelo Inep. A remoção total da máscara só será permitida para que os fiscais identifiquem o participante.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA

É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19;

Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele;

O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame;

Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida;

A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova;

É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame;

O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção;

Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Data da prova:

Impressa: 17/01 (domingo) e 24/01 (domingo)

Digital: 31/01 (domingo) e 07/02 (domingo)

Horários:

Abertura dos portões: 11h30.

Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.

Início das provas: 13h30.

O que levar no dia da prova:

Documento de identificação com foto válido: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.



deverá ter tinta preta e corpo em material transparente. Máscara : não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água.



não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água. Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.



Candidata conseguiu entrar no último instante para a prova do Enem 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

Local de prova:

O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.

O Cartão de Confirmação dos participantes que optaram por realizar a versão digital do exame estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. Vale lembrar que as provas não serão feitas em casa. Os candidatos que fizeram a opção por esse método de avaliação terão que se deslocar até os locais da prova, que são laboratórios de informática previamente selecionados pelo Inep.

Tempo de prova: