Uso errado de máscara pode eliminar candidato do Enem 2020. Confira regra

Candidato só poderá entrar no local de prova se estiver com máscara Crédito: OrnaW/Pixabay

Correção O título desta matéria foi alterado para deixar claro que a máscara é obrigatória, e é o uso inadequado da máscara que pode eliminar o candidato.

Caneta transparente de cor preta e documento com foto sempre foram imprescindíveis aos estudantes que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ). Neste ano, porém, em meio à pandemia do novo coronavíru s, outro item se tornou obrigatório para a realização da prova: a máscara de proteção facial.

O edital do Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais (Inep) para a realização do Enem 2020 coloca a máscara facial como item obrigatório, sob pena de ser impedido de realizar a prova caso não esteja com a proteção. No documento ainda consta que o participante deve permanecer com a máscara durante toda a prova, cobrindo a boca e o nariz.

É permitido que o participante leve uma máscara reserva para trocar durante a realização da prova e a proteção poderá ser retirada para comer ou beber água, seguindo os protocolos adotados pelo Inep. A remoção total da máscara só será permitida para que os fiscais identifiquem o participante. Confira as regras:

REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DURANTE O ENEM

É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19;

Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele;

O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame;

Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida;

A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova;

É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame;

O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção;

Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.

Como a máscara pode eliminar um participante:

Comparecer ao local de prova sem a máscara de proteção;

Permanecer no local de prova sem a máscara de proteção;

Não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de prova.

REGRAS GERAIS

Data da prova:

Impressa: 17/01 (domingo) e 24/01 (domingo)

Digital: 31/01 (domingo) e 07/02 (domingo)

Horários:

Abertura dos portões: 11h30.

Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.

Início das provas: 13h30.

Candidata conseguiu entrar no último instante para a prova do Enem 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

O que levar no dia da prova:

Documento de identificação com foto válido : RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Caneta : deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.

: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente. Máscara : não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água.

: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água. Cartão de inscrição : é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.

Local de prova:

O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.

O Cartão de Confirmação dos participantes que optaram por realizar a versão digital do exame estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. Vale lembrar que as provas não serão feitas em casa. Os candidatos que fizeram a opção por esse método de avaliação terão que se deslocar até os locais da prova, que são laboratórios de informática previamente selecionados pelo Inep.

Tempo de prova: