Uso errado de máscara pode eliminar candidato do Enem 2020. Confira regra

Correção
13/01/2021 - 12:25
O título desta matéria foi alterado para deixar claro que a máscara é obrigatória, e é o uso inadequado da máscara que pode eliminar o candidato.
Caneta transparente de cor preta e documento com foto sempre foram imprescindíveis aos estudantes que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, porém, em meio à pandemia do novo coronavírus, outro item se tornou obrigatório para a realização da prova: a máscara de proteção facial.
O edital do Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais (Inep) para a realização do Enem 2020 coloca a máscara facial como item obrigatório, sob pena de ser impedido de realizar a prova caso não esteja com a proteção. No documento ainda consta que o participante deve permanecer com a máscara durante toda a prova, cobrindo a boca e o nariz.
É permitido que o participante leve uma máscara reserva para trocar durante a realização da prova e a proteção poderá ser retirada para comer ou beber água, seguindo os protocolos adotados pelo Inep. A remoção total da máscara só será permitida para que os fiscais identifiquem o participante. Confira as regras:
REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA DURANTE O ENEM
- É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19;
- Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele;
- O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame;
- Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida;
- A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova;
- É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame;
- O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção;
- Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.
Como a máscara pode eliminar um participante:
- Comparecer ao local de prova sem a máscara de proteção;
- Permanecer no local de prova sem a máscara de proteção;
- Não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de prova.
REGRAS GERAIS
Data da prova:
- Impressa: 17/01 (domingo) e 24/01 (domingo)
- Digital: 31/01 (domingo) e 07/02 (domingo)
Horários:
- Abertura dos portões: 11h30.
- Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.
- Início das provas: 13h30.
O que levar no dia da prova:
- Documento de identificação com foto válido: RG; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.
- Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.
- Máscara: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso, mas só poderá retirá-la quando for se alimentar ou beber água.
- Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.
Local de prova:
- O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.
- O Cartão de Confirmação dos participantes que optaram por realizar a versão digital do exame estará disponível a partir do dia 15 de janeiro. Vale lembrar que as provas não serão feitas em casa. Os candidatos que fizeram a opção por esse método de avaliação terão que se deslocar até os locais da prova, que são laboratórios de informática previamente selecionados pelo Inep.
Tempo de prova:
- No primeiro dia do exame, a aplicação da prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.
- No segundo dia, a duração será de 5h, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.