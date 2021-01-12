Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou as diferentes realidades do território brasileiro Crédito: Divulgação / Sesa

Your browser does not support the audio element. Covid-19: secretário de Saúde do ES defende adiamento da prova do Enem

O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, defendeu o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) em suas redes sociais nesta terça-feira (12). Na publicação, o secretário ressaltou o contexto de alta transmissão do coronavírus em todo o Brasil para justificar uma mudança nas datas de aplicação das provas, previstas para os dias 17 e 24 de janeiro

Nésio faz parte do Congresso Nacional de Saúde (Conas) e informou que o adiamento do exame é apoiado por todos os membros do conselho. Na publicação, o secretário diz não ser adequado realizar um exame nacional de grandes proporções durante um período de alta transmissão da doença e ainda apontou as "realidades assimétricas no país".

Aprovamos no @ConassOficial posição favorável ao adiamento da prova do ENEM. Não é adequado realizar um exame nacional destas proporções num contexto de alta transmissão da doença e em realidades tão assimétricas no país. Todos os Estados possuem regiões de alta transissão. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) January 12, 2021

O secretário reiterou também que todos os Estados do país possuem regiões de alta transmissão. Nésio lembrou que cada um possui protocolos específicos para a aplicação de atividades escolares e que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deveria ser capaz de cumpri-las, mas que, não sendo possível a adaptação às normas específicas, a decisão deveria ser por adiar a prova.

A pós-doutora em epidemiologia, Ethel Maciel, também já se mostrou favorável ao adiamento do Enem. Em suas redes sociais, Ethel afirmou que fatores como a circulação de uma variante mais transmissível do coronavírus no Brasil, além do aumento no número de mortes por conta da Covid-19, justificam a não realização do exame. Para Ethel, o formato da prova também precisa ser reavaliado, por conta da pandemia.

Aumento de mais de 40% de mortes, a segunda onda e a circulação da variante B117 no Brasil, é preciso repensar o ENEM. Ainda sem vacinas. Não existe protocolo de biossegurança para 5,6 milhões de candidatos. Colocaremos vidas em risco. O formato da prova precisa ser reavaliado. — Ethel Maciel, PhD - VACINA JÁ ? (@EthelMaciel) January 5, 2021

Apesar dos apelos das comunidades médica e científica, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira (12) que o Enem não será adiado. O ministro alegou que foram tomadas todas as medidas de biossegurança possíveis e que o pedido de adiamento é feito por uma "minoria barulhenta".

"Não vamos adiar o ENEM. Tomamos todos os cuidados de biossegurança possíveis", diz ministro da Educação agora na @CNNBrasil. Segundo Milton Ribeiro, o pedido de adiamento é feito por uma "minoria barulhenta". — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) January 12, 2021

A Justiça Federal analisa um pedido da Defensoria Pública da União para o adiamento do exame por considerar que não há forma segura de realizar o Enem no país. A ação protocolada na última sexta-feira (8), diz que "a prova está agendada exatamente no pico da segunda onda de infecções, sem que haja clareza sobre as providências adotadas para evitar-se a contaminação dos participantes da prova, estudantes e funcionários que a aplicarão".