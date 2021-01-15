Por Enem, Vitória muda funcionamento de ciclofaixas e da Rua de Lazer

Para evitar congestionamentos que atrapalhem o percurso dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Prefeitura de Vitória mudou o funcionamento das Ruas de Lazer e ciclofaixas nos próximos dois domingos (17 e 24), dias de realização das provas presenciais.
As Ruas de Lazer em Camburi, tanto no trecho Jardim da Penha-Mata da Praia, quanto em Jardim Camburi, funcionarão, excepcionalmente, em horário restrito, das 7 às 11 horas (em domingos normais, o funcionamento é até as 13h). Já a Rua de Lazer no Centro não funcionará nas datas das provas.
Também tiveram o funcionamento cancelado nos próximos dois domingos a ciclofaixa nas avenidas João Santos Filho, na Ilha de Santa Maria, e Alberto Torres, em Jucutuquara, que são pontos próximos à escolas que são locais de aplicação da prova do Enem.
Já a ciclofaixa que liga o Tancredão a Jardim Camburi funcionará normalmente. A prova está marcada para começar às 13h30. Os portões dos locais de aplicação do Enem 2020 serão abertos 30 minutos antes do previsto para evitar aglomerações, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame. A abertura dos portões vai ocorrer às 11h30 e eles devem ser fechados às 13h, no horário de Brasília.
O Enem 2020 estava previsto para ocorrer em novembro, mas teve a sua data redefinida para 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital) por causa da pandemia. Devido ao aumento de casos e mortes da Covid-19 no Brasil, vários movimentos estudantis pedem que a prova seja adiada mais uma vez.