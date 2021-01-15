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Trânsito na Capital

Por Enem, Vitória muda funcionamento de ciclofaixas e da Rua de Lazer

O Enem 2020 estava previsto para ocorrer em novembro, mas teve a sua data redefinida para 17 e 24 de janeiro (versão impressa)

Publicado em 

15 jan 2021 às 06:42

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 06:42

Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta das provas do Enem Crédito: Prefeitura de Vitória
Para evitar congestionamentos que atrapalhem o percurso dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Prefeitura de Vitória mudou o funcionamento das Ruas de Lazer e ciclofaixas nos próximos dois domingos (17 e 24), dias de realização das provas presenciais.
As Ruas de Lazer em Camburi, tanto no trecho Jardim da Penha-Mata da Praia, quanto em Jardim Camburi, funcionarão, excepcionalmente, em horário restrito, das 7 às 11 horas (em domingos normais, o funcionamento é até as 13h). Já a Rua de Lazer no Centro não funcionará nas datas das provas.
Também tiveram o funcionamento cancelado nos próximos dois domingos a ciclofaixa nas avenidas João Santos Filho, na Ilha de Santa Maria, e Alberto Torres, em Jucutuquara, que são pontos próximos à escolas que são locais de aplicação da prova do Enem.

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Já a ciclofaixa que liga o Tancredão a Jardim Camburi funcionará normalmente. A prova está marcada para começar às 13h30. Os portões dos locais de aplicação do Enem 2020 serão abertos 30 minutos antes do previsto para evitar aglomerações, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame. A abertura dos portões vai ocorrer às 11h30 e eles devem ser fechados às 13h, no horário de Brasília.
O Enem 2020 estava previsto para ocorrer em novembro, mas teve a sua data redefinida para 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital) por causa da pandemia. Devido ao aumento de casos e mortes da Covid-19 no Brasil, vários movimentos estudantis pedem que a prova seja adiada mais uma vez.

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