Por Enem, Vitória muda funcionamento de ciclofaixas e da Rua de Lazer

As Ruas de Lazer em Camburi, tanto no trecho Jardim da Penha-Mata da Praia, quanto em Jardim Camburi, funcionarão, excepcionalmente, em horário restrito, das 7 às 11 horas (em domingos normais, o funcionamento é até as 13h). Já a Rua de Lazer no Centro não funcionará nas datas das provas.