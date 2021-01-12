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Aos 59 anos

General responsável pelo Enem morre vítima de Covid-19

Carlos Roberto Pinto de Souza, 59, morreu em Curitiba (PR), onde se tratava da doença desde dezembro do ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2021 às 06:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 06:12

Carlos Roberto Pinto de Souza, diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep desde agosto de 2019, morreu nesta segunda em Curitiba
Carlos Roberto Pinto de Souza, diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep desde agosto de 2019, morreu nesta segunda em Curitiba (PR) Foto: Divulgação Crédito: Divulgação
O diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), general Carlos Roberto Pinto de Souza, 59, morreu nesta segunda-feira (11) por complicações da Covid-19. A diretoria comandada pelo general é responsável pela elaboração do Enem.
Souza morreu em Curitiba (PR), onde se tratava da Covid desde dezembro do ano passado, segundo relatos colhidos pelo jornal Folha de S.Paulo. O militar da reserva havia assumido a Daeb (Diretoria de Avaliação da Educação Básica) do Inep em agosto de 2019. Antes, ocupou, entre outros cargos, o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e o Centro de Defesa Cibernética do Exército.

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O Inep divulgou no início da noite desta segunda-feira nota de pesar pelo falecimento.
"A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep", diz a nota, que não citou a doença.
O instituto informou que o general participou ativamente da concepção do Enem Digital e do Novo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), principal projeto a que se dedicava nos últimos meses.
Por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus, a Defensoria Pública da União foi à Justiça para pedir novo adiamento do Enem. O governo Jair Bolsonaro (sem partido) mantém o cronograma do exame, com início no próximo domingo (17).
Até a publicação deste texto, a Justiça não havia julgado o pedido da Defensoria pelo adiamento da provas.

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