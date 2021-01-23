Artista do ES produz retrato em homenagem a Tom Jobim e bossa nova

Retrato do maestro em Nanquim sobre Canson A4 Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira, 25 de janeiro, comemora-se o nascimento de Tom Jobim e o Dia da Bossa Nova. Para celebrar nosso Tom maior, a artista plástica Elza Filgueiras (Zael) produziu este retrato do maestro em Nanquim sobre Canson A4, encaminhado com exclusividade para a Coluna RR. Este é um dos retratos que serão apresentados pela artista em seu Curso Livre de Arte, a partir de 20 de fevereiro, no Clube dos Oficiais.

ANIVERSÁRIO

Telma Galfetti, Juliana Garcia, Cledina Freire, Leopoldina Freira, a aniversariante Nelma Freire e Andreia Biccas: celebrando em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

MUDANÇA DE HÁBITOS

Mesmo tão desafiador para a sociedade e para as empresas, o ano de 2020 registrou peculiaridades relacionadas à mudança de hábitos de consumo. A cultura de cozinhar em casa e colocar a mão na massa, neste caso literalmente, vale para áreas como a indústria de mistura para bolos. Eduarda Buaiz, informa que, na Buaiz Alimentos, o crescimento registrado no segmento segue a média nacional, ficando na faixa de 6%.

CASAMENTO

Henrique Menezes e Monica Demoner: casamento civil intimista, em Guarapari Crédito: Vinicius Nunes

PAISAGISMO NO SANTUÁRIO DE ANCHIETA

Aos poucos, as obras de restauro do Santuário de São José de Anchieta vão ganhando forma. Nesta semana, a gestora de todo o projeto, a presidente do Instituto Modus Vivendi, Érika Kunkel, iniciou o trabalho de paisagismo do monumento que tem conceito e conteúdo do paisagismo histórico de sua autoria, projeto de Monika Serrão e Virginia Albuquerque e implantação de Valdir Gooby.

LOJA COLABORATIVA

Juliana Leite, Brunela Amaral e Juliana Alvarenga: tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Fernanda Prates convida para a inauguração do novo espaço de entretenimento de Fabricio Crema em Vila Velha, no próximo dia 28, às 19h, com som do DJ Guga Prates. Serão 100 convidados que conhecerão em primeira mão a segunda unidade do Vila Parque Boliche e Gastronomia, que passa a funcionar para o público no próximo dia 29, no Boulevard Shopping.

VACINE-SE!

A tão sonhada campanha de vacinação contra a Covid-19 começou para o Brasil e a professora de Medicina e infectologista da UVV​, Tâmea Possa​, destaca os desafios que estão por vir: “O país tem um desafio enorme para controlar a pandemia. É preciso que o Brasil corra atrás da vacina para toda sua população, pois é a única forma eficaz de tudo voltar ao normal”.

QUERIDO DE RR

Augusto Pacheco: sorrindo para a coluna RR Crédito: Mônica Zorzanelli

MEIO AMBIENTE E ECONOMIA

Pagar somente o que for gasto em seu apartamento por meio de medição individual da água que consome. Já pensou? É o que busca um projeto de lei protocolado pelo deputado estadual Doutor Hércules. A proposta busca proibir o abastecimento de água em novos edifícios comerciais e residenciais que não possuam hidrômetros individuais. Como se sabe, nos condomínios o consumo de água é incluído nas despesas gerais e partilhada entre os moradores; o que tende a prejudicar os que economizam e favorecem os que gastam de forma desmedida. O projeto busca promover o consumo responsável da água e também possibilitar que se pague apenas o que se consome. Esse sistema de medição individual, adotado em países como a França, por exemplo, tem obtido reduções da ordem de 25% no padrão de consumo hídrico.

ROTA CAPIXABA DE OPORTUNIDADES

Durante os últimos três anos, incluindo 2020 com a pandemia de Covid 19, o empresário Rodrigo De Bernardi auxiliou os membros dos grupos de Networking do BNI, a gerarem R$ 80 milhões nas as cidades de Vila Velha, Vitória e Serra. Agora em fevereiro, ele inicia o projeto “Rota Capixaba de Oportunidades” visando à ampliação e a interiorização da rede no Espírito Santo, que já tem equipes em formação nos municípios de Cariacica, Linhares, Cachoeiro e Guarapari.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS

Muitas empresas estão se levantando após o período mais crítico da pandemia. Para quem ainda amarga prejuízos e não deseja extinguir a empresa, a solução pode estar na recuperação judicial. O processo nada mais é do que um plano eficaz de soerguimento, que possibilita ao empresário acessar diversas ferramentas e usufruir de benefícios exclusivos até que consiga pagar seus credores. Como diríamos popularmente é a chance de respirar com a cabeça fora d’água. Mas, para que tenha resultados é importante contar com uma assessoria econômica e financeira de confiança. Esse auxílio é essencial da superação da crise. Já o profissional jurista deve ter uma visão ampla do negócio, fazendo uma revisão minuciosa e ampla, em especial no que tange a tributação. Assim, será possível recuperar a sua empresa. As orientações são de Adriana Lacerda, advogada tributarista e fiscal da Gameiro Advogados.

QUERIDOS DE RR

Christina Abelha e Luiz Paulo Oliveira Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVA LOJA