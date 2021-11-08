Léo de Castro e Felipe Finamore celebram aniversário com show da Blitz

Festão! Assim foi o aniversário duplo de Léo de Castro e Felipe Finamore neste sábado (06), no Na Vista, em Vitória, com show da banda Blitz. Léo celebrou 50 e Felipe, 45, ao lado das famílias queridas de RR e amigos.
Sob a batuta de Evandro Mesquita, com o jeito de jovem roqueiro, aos 69 anos, a Blitz ferveu a pista com hits que marcaram a história do rock brazuca, como "Betty Frígida", "Geme Geme", "Você não soube me amar", "Weekend" e "O Tempo não vai Passar". Muito simpático, Mesquita recebeu os aniversariantes e a jovem Marina Fajardo no palco para cantar com a Blitz. "Foi massa demais. Evandro, você é espetacular", agradeceu Léo.
Antes do show da Blitz, uma roda de samba aqueceu os convidados, com participação especial de Bernardo Castro e Léo de Castro.
A decoração do espaço ficou a cargo de Bruna Medeiros, da Festar. Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada e Monique Jannut e os vídeos do show para sentir a energia da festa. Parabéns, Léo e Felipe!
Aniversário de Léo de Castro e Felipe Finamore
RR NEWS
Com carinha de apaixonados, Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado estão com casamento marcado para dia 11 de dezembro, na Catedral Metropolitana de Vitória e recepção no Le Buffet Lounge.
Fabiana Scopel e Rodrigo Tramontana preparam festão de 15 anos para a filha Isabella Scopel, que acaba de conquistar mais um título em campeonato nacional de natação. Será no dia 11 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.
Dorion Soares embarca na próxima segunda, (08), para os Estados Unidos. Na terra do Tio Sam, o designer de joias passa uma temporada em Nova York, onde possui um showroom de gemas, e depois segue para Miami onde se reúne com a sua equipe responsável pela Joalheria DS a bordo dos Navios.
Paulo Henrique Corrêa recebeu Marina Capobianco e Marcelo Mesquita, da Leblon Equities, na última quinta-feira, em Vitória. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de ações, Marcelo Mesquita conversou sobre os rumos da economia brasileira e as oportunidades no mercado financeiro.