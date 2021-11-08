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Renata Rasseli

Léo de Castro e Felipe Finamore celebram aniversário com show da Blitz

O empresário celebrou 50 anos e o advogado comemorou 45 em festão, neste sábado, no Na Vista, em Vitória

Públicado em 

08 nov 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Léo de Castro, Evandro Mesquita e Felipe Finamore
Evandro Mesquita, Felipe Finamore e Léo de Castro: celebrando aniversário no Na Vista! Crédito: Monique Jannut
Festão! Assim foi o aniversário duplo de Léo de Castro e Felipe Finamore neste sábado (06), no Na Vista, em Vitória, com show da banda Blitz. Léo celebrou 50 e Felipe, 45, ao lado das famílias queridas de RR e amigos.
Sob a batuta de Evandro Mesquita, com o jeito de jovem roqueiro, aos 69 anos, a Blitz ferveu a pista com hits que marcaram a história do rock brazuca, como "Betty Frígida", "Geme Geme", "Você não soube me amar", "Weekend" e "O Tempo não vai Passar". Muito simpático, Mesquita recebeu os aniversariantes e a jovem Marina Fajardo no palco para cantar com a Blitz. "Foi massa demais. Evandro, você é espetacular", agradeceu Léo. 
Antes do show da Blitz, uma roda de samba aqueceu os convidados, com participação especial de Bernardo Castro e Léo de Castro. 
A decoração do espaço ficou a cargo de Bruna Medeiros, da Festar. Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada e Monique Jannut e os vídeos do show para sentir a energia da festa. Parabéns, Léo e Felipe! 
Léo de Castro e Felipe Finamore e suas famílias
Léo de Castro e Felipe Finamore e  famílias reunidas em sunset no sábado (06), no Na Vista Crédito: Cloves Louzada
Bernardo, Patricia, Léo e Victoria Castro
Bernardo, Patricia, Léo e Victoria Castro Crédito: Cloves Louzada
Felipe e Fernanda Finamore e os filhos Luana e Felipinho
Felipe e Fernanda Finamore e os filhos Luana e Felipinho Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de Léo de Castro e Felipe Finamore

Ana Lucia Wernesback Lima, Heliene Del Esposti e Adriana Missagia
Ana Lucia Wernesback Lima, Heliene Del Esposti e Adriana Missagia: celebrando Léo e Felipe!  Crédito: Cloves Louzada
Luciano e Marcela Raizer
Luciano e Marcela Raizer Crédito: Cloves Louzada
Alyne Curi e Juliana Braz
Alyne Curi e Juliana Braz Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado
Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado: na festa de Léo e Felipe Crédito: Cloves Louzada
Com carinha de apaixonados, Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado estão com casamento marcado para dia 11 de dezembro, na Catedral Metropolitana de Vitória e recepção no Le Buffet Lounge. 
Fabiana Scopel e Rodrigo Tramontana preparam festão de 15 anos para a filha Isabella Scopel, que acaba de conquistar mais um título em campeonato nacional de natação. Será no dia 11 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.
Dorion Soares embarca na próxima segunda, (08), para os Estados Unidos. Na terra do Tio Sam, o designer de joias passa uma temporada em Nova York, onde possui um showroom de gemas, e depois segue para Miami onde se reúne com a sua equipe responsável pela Joalheria DS a bordo dos Navios.
Marina Capobianco, Paulo Henrique Corrêa e Marcelo Mesquita
Marina Capobianco, Paulo Henrique Corrêa e Marcelo Mesquita Crédito: Divulgação
Paulo Henrique Corrêa  recebeu Marina Capobianco e Marcelo Mesquita, da Leblon Equities, na última quinta-feira, em Vitória. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de ações, Marcelo Mesquita conversou sobre os rumos da economia brasileira e as oportunidades no mercado financeiro.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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