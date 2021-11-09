Homem é espancado até a morte no bairro Cidade Pomar, na Serra

Espancado até a morte. A frase é o resumo de um caso de extrema violência que aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (8), no bairro Cidade Pomar, na Serra. A vítima das agressões foi um homem — que não teve o nome nem a idade informados pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o espancamento foi registrado junto ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), mas quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é tratado como "lesão corporal seguida de morte". De acordo com a corporação, três pessoas chegaram a ser conduzidas para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, onde foram ouvidas e liberadas. O caso seguirá sendo investigado.
INFORMAÇÕES PRELIMINARES: RELAÇÃO COM ESTUPROS
Em informações iniciais relatadas à Polícia Militar, testemunhas contaram que o homem que morreu espancado nesta segunda-feira teria relação com estupros. Questionadas a respeito do assunto, a PM e a Polícia Civil não confirmaram a ligação entre os crimes, tampouco relataram os supostos abusos que teriam sido praticados anteriormente pela vítima, segundo os relatos.