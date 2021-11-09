Homem é espancado até a morte no bairro Cidade Pomar, na Serra

Em informações iniciais relatadas à Polícia Militar, testemunhas contaram que o homem que morreu espancado nesta segunda-feira teria relação com estupros. Questionadas a respeito do assunto, a PM e a Polícia Civil não confirmaram a ligação entre os crimes, tampouco relataram os supostos abusos que teriam sido praticados anteriormente pela vítima, segundo os relatos.