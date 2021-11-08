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Crime em 2 minutos

Vídeo: criminosos armados assaltam bar em Cariacica

Assaltantes levaram dinheiro, bebidas e até os celulares de quem estava no bar, na noite de domingo (7). Segundo a proprietária, não é a primeira vez que o local é alvo de bandidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 16:22

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:22

Um bar foi alvo de assaltantes armados na noite de domingo (7), nas proximidades da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Valparaíso, em Cariacica. Câmeras de segurança do estabelecimento mostram quando dois homens chegam ao local, apontando as armas para três clientes que estavam no ambiente naquele momento. Com uma pessoa rendida, os assaltantes levaram dinheiro, bebidas e até os celulares de quem estava no bar. Veja o vídeo:
As imagens mostram que um deles usa o que parece ser uma metralhadora de fabricação caseira. A dupla precisou de apenas dois minutos para chegar ao bar pela porta da frente e ir embora levando o que desejava. A proprietária do estabelecimento não quis gravar entrevista, mas relatou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que não é a primeira vez que o bar é alvo de assalto ou furto e que chegou a construir uma laje para impedir que os criminosos entrassem pelo telhado.
Bar foi alvo de criminosos em Cariacica
Bar foi alvo de criminosos no bairro Valparaíso, em Cariacica Crédito: Oliveira Alves
Após o crime, os suspeitos fugiram a pé e não foram localizados. Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Militar afirmou que faz policiamento ostensivo e rondas na região e se colocou à disposição para conversar e tirar qualquer dúvida.
Já a Polícia Civil informou que o caso será investigado caso a proprietária registre a ocorrência em uma delegacia.

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