Vídeo: criminosos armados assaltam bar em Cariacica

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As imagens mostram que um deles usa o que parece ser uma metralhadora de fabricação caseira. A dupla precisou de apenas dois minutos para chegar ao bar pela porta da frente e ir embora levando o que desejava. A proprietária do estabelecimento não quis gravar entrevista, mas relatou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que não é a primeira vez que o bar é alvo de assalto ou furto e que chegou a construir uma laje para impedir que os criminosos entrassem pelo telhado.