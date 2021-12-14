Polícia prende 5 pessoas suspeitas da morte de empresário em Guarapari

Foram presas, nesta terça-feira (14), cinco pessoas apontadas como coautoras do assassinato do empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, ocorrido na manhã de 11 de novembro deste ano, no bairro Aeroporto, em Guarapari. Segundo informações da Polícia Civil, três prisões ocorreram nos bairros Maxinda e Bela Vista, no mesmo município, e as outras duas foram efetuadas em Eunápolis, na Bahia.
As prisões foram realizadas em ação conjunta entre a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, a Delegacia Regional do município e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.
A Polícia Civil informou que as investigações começaram assim que a corporação soube do caso, que, a princípio, foi registrado pela Polícia Militar como latrocínio, mas, após as primeiras diligências, passou a ser tratado como homicídio.
Segundo o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, duas pessoas invadiram o local de trabalho da vítima, tentaram simular um roubo, mas, na verdade, estavam cometendo um crime de mando. “Eles abordaram, entraram em luta corporal e mataram a vítima”, contou.
Durante operação realizada nesta terça-feira, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. No bairro Maxinda, em Guarapari, um homem de 56 anos foi preso e, no local, foram apreendidas munições de calibres de uso permitido. Já no bairro Bela Vista, no mesmo município, a polícia prendeu uma mulher de 44 anos e um homem, de 48.
Já em Eunápolis, na Bahia, foram presos um homem de 27 anos e uma mulher, de 26. Os cinco são apontados pela polícia como mandantes, intermediadores e executores. Entretanto, as investigações ainda estão em andamento para esclarecer o papel de cada um dos presos e verificar qual foi a motivação do crime que, a princípio, seria uma divergência negocial.
De acordo com a Polícia Civil, todos os presos serão encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo.
RELEMBRE O CASO
Na manhã do dia 11 de novembro deste ano, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram em um escritório que fica na área de um posto de gasolina e anunciaram o assalto.
"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, na ocasião. De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu na ambulância.
Conforme apurado pela TV Gazeta à época, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.
Polícia prende 5 pessoas suspeitas da morte de empresário em Guarapari