Polícia prende 5 pessoas suspeitas da morte de empresário em Guarapari

Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi assassinado a tiros Crédito: Montagem | A Gazeta/Foto leitor

As prisões foram realizadas em ação conjunta entre a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, a Delegacia Regional do município e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.

A Polícia Civil informou que as investigações começaram assim que a corporação soube do caso, que, a princípio, foi registrado pela Polícia Militar como latrocínio, mas, após as primeiras diligências, passou a ser tratado como homicídio.

Segundo o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, duas pessoas invadiram o local de trabalho da vítima, tentaram simular um roubo, mas, na verdade, estavam cometendo um crime de mando. “Eles abordaram, entraram em luta corporal e mataram a vítima”, contou.

Durante operação realizada nesta terça-feira, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. No bairro Maxinda, em Guarapari, um homem de 56 anos foi preso e, no local, foram apreendidas munições de calibres de uso permitido. Já no bairro Bela Vista, no mesmo município, a polícia prendeu uma mulher de 44 anos e um homem, de 48.

Já em Eunápolis, na Bahia, foram presos um homem de 27 anos e uma mulher, de 26. Os cinco são apontados pela polícia como mandantes, intermediadores e executores. Entretanto, as investigações ainda estão em andamento para esclarecer o papel de cada um dos presos e verificar qual foi a motivação do crime que, a princípio, seria uma divergência negocial.

De acordo com a Polícia Civil, todos os presos serão encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo.

RELEMBRE O CASO

Na manhã do dia 11 de novembro deste ano, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram em um escritório que fica na área de um posto de gasolina e anunciaram o assalto.

"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, na ocasião. De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu na ambulância.

Conforme apurado pela TV Gazeta à época, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.