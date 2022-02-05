Mãe de caminhoneiro do ES desaparecido recebe trotes sobre facção PCC

Iago Peroni está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (04) Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

O irmão do jovem, Wilker Peroni, contou que os pais deles estão em São Paulo para tentar conseguir mais informações sobre o paradeiro do filho. Por lá, eles têm recebido muitos trotes de pessoas que fingem ter notícias sobre o caminhoneiro ou que se passam por criminosos.

Em um áudio enviado por Whatsapp, a mãe de Iago, Claudiana Lucas, relatou a Wilker que, em uma das ligações, um homem teria se identificado como membro do PCC, a facção criminosa atuante tanto em São Paulo quanto no Espírito Santo.

"É tão complicado, tem tanta gente passando trote. Passaram um trote aqui agorinha, perguntando se eu conhecia o Iago, eu respondi por alto. Aí a pessoa falou que era o 'Falcão do PCC'. Eu percebi que era trote e aí já parou de falar. Ligou várias vezes de novo e eu não atendi", relatou a mãe, em áudio, para Wilker.

ENTENDA O CASO

Morador de Cariacica , Iago Lucas deveria voltar para o Espírito Santo neste sábado (5), depois de pegar uma carga em São Paulo. Iago não retornou e o caminhão que ele dirigia foi encontrado abandonado em um posto de gasolina em Itaquaquecetuba, no estado paulista. A família do jovem acredita que ele tenha sido vítima de um sequestro.

O último contato com o rapaz foi feito às 17h40 de sexta-feira (4), quando ele ligou para o pai, que também é caminhoneiro, para avisar que já estava em um galpão em Guarulhos para buscar uma carga. Ele teria negociado o frete com a empresa através de um aplicativo.

"Ele costuma pegar cargas nesse aplicativo de frete para caminhão, mas foi a primeira vez que ele ia carregar para essa empresa. A gente tentou ligar para o local, mas não atende. Pode ser uma empresa de fachada, a gente não sabe", opinou Wilker Peroni, irmão do jovem.

Segundo Wilker, o rastreador do caminhão que Iago dirigia mostrou que ele esteve próximo a vários bancos. Foi quando a família reparou que foram sacados cerca de R$ 5 mil da conta dele. O aparelho também indicou o local onde o veículo tinha sido abandonado.

"A seguradora foi até um posto de gasolina e achou o caminhão, estava todo revirado e meu irmão não estava lá. Por meio do aplicativo de banco, a gente viu que foi feito um saque da conta dele. Acreditamos que ele foi sequestrado", disse.

Iago mora em Novo Horizonte, em Cariacica. Ele saiu do município capixaba na quarta-feira (02) para levar uma carga de coco para São Paulo. O pai do rapaz foi para a capital paulista auxiliar nas buscas pelo filho e registrar um boletim de ocorrência no Estado. De acordo com Wilker, o irmão trabalhava com o pai. Era a terceira viagem que ele fazia sozinho como caminhoneiro.