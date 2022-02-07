Caminhonete capota e três pessoas ficam feridas em Colatina

Um acidente chamou a atenção neste domingo (6) em Colatina, no Norte do Espírito Santo. Um veículo Toyota Bandeirante estava descendo a Rua Bernardo Luiz Zach, no bairro Ayrton Senna, quando capotou e invadiu uma propriedade ao quebrar o muro de contenção. Ninguém se feriu gravemente.
O motorista perdeu o freio e o carro ficou desgovernado, não sendo possível pará-lo. As informações constam no boletim de acidente de trânsito da Polícia Militar. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local registraram o acidente.
Policiais do patrulhamento preventivo foram chamados para atender um capotamento de veículo, mas quando chegaram ao local foram informados pelo Corpo de Bombeiros que as três vítimas já haviam sido socorridas para o pronto socorro do Hospital Silvio Ávidos. Os ocupantes não foram identificados.