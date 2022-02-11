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Homem é encontrado morto com sacola na cabeça na Praia de Camburi

Funcionários da limpeza urbana da Capital encontraram o corpo em uma área cercada de um quiosque demolido. Além da sacola, a vítima também tinha fitas amarradas ao pescoço

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 12:46

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 fev 2022 às 12:46
Vitória
O corpo do homem de cerca de 30 anos estava dentro da área de um quiosque demolido, entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi Crédito: André Falcão/TV Gazeta
Um homem de cerca de 30 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (11) em uma área cercada por tapumes na Praia de Camburi, em Vitória, onde já funcionou um quiosque. A vítima estava com a cabeça coberta com uma sacola e tinha ainda várias fitas enroladas no pescoço. O corpo foi localizado por trabalhadores da limpeza urbana, que acionaram a Polícia Militar. A vítima não foi identificada até o momento.

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Homem é encontrado morto com sacola na cabeça na Praia de Camburi
Segundo a assessoria da PM, por volta das 10h houve um acionamento sobre um homem caído com uma sacola na cabeça, próximo a um quiosque da Praia de Camburi. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou o encontro de um cadáver. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A área do antigo quiosque fica entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi, em frente a uma mata na área do Aeroporto de Vitória.
Os peritos da Polícia Civil, relataram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que o homem encontrado seria morador da Mata da Praia, e estava com uma mochila. Dentro dela os policiais encontraram clorofórmio. Após a perícia no local, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória.
Vitória
A polícia Militar chegou por volta das 10h da manhã no local onde o corpo foi encontrado na orla de Camburi Crédito: André Falcão/TV Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil infirmou que a ocorrência está em andamento e não tem detalhes a serem repassados até o momento. A investigação está a cargo do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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